台灣「54年龍頭品牌」大崩跌！門市腰斬、賣子公司套現17億

▲麗嬰房出售上海麗嬰房的股權。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

台灣童裝大廠、嬰幼兒用品龍頭「麗嬰房」營運連年虧損，上個月宣布關閉台灣唯一的生產廠房，改採全面外包生產模式。麗嬰房近日再發重訊證實，為活化資金，將出售上海麗嬰房的股權，交易金額初落在3.7億至4.2億元人民幣之間（約15.17億元至17.22億元新台幣）。

麗嬰房集團創立於1971年，並於1997年正式在台掛牌上市。該集團以製作及行銷童裝起家，後來擴充到低齡兒童的衣食育樂各類商品，是台灣童裝界第一品牌，更打入中國市場，在北京、上海、武漢等城市都有設點，全盛時期兩岸共有超過千間門市。

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近年來，麗嬰房受少子化、電商等因素衝擊，營運連年虧損，兩岸店數從1000多家規模一路縮減，截至去年底，麗嬰房兩岸直營實體通路數共331家，包含台灣185家、中國146家，年減73家，台灣店數增1家，中國大減74家，台灣營收佔比66.6%，中國佔33.1%。

麗嬰房在中國有2間子公司，包括上海麗嬰房、蘇州麗嬰房，麗嬰房表示，為活化中國資產，並落實在中國輕資產的運營策略，近期已取得實質進展，目前規劃透過出售上海麗嬰房股權來達成目標，並已成功找到有意願的投資人，「初步預計本次交易價格將介於人民幣3.7億元至4.2億元之間，最終的實際交易價格待完成相關必要程序後，提請董事會進行最終討論。」

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