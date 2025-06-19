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六合夜市「烤泰國蝦6隻500」她怒酸：高水準收費　老闆娘回應了

▲▼高雄六合夜市泰國蝦6隻500元　網酸「高水準收費」！業者：有明確標價。（圖／翻攝自爆料公社）

▲她六合夜市買烤泰國蝦「6隻500」喊貴，業者回應「價格都有清楚標示」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友投訴，她日前到高雄市六合夜市購買鹽烤泰國蝦，結果大份500元竟只有6隻蝦子，氣得她大罵是「高水準收費」。對此，被投訴的業者則回應，大份小份的價格都有清楚標示，當時也有告訴女子大概就5到6隻蝦，後來對方嫌貴她也退錢了，沒想到仍被對方PO上網路，相當無奈。

原PO在臉書「爆料公社」表示，她日前到六合夜市購買鹽烤泰國蝦，點了一份大份的並詢問有幾隻，老闆最初指了指烤架上2排10隻，但老闆娘後來突然說只有大約1斤約6隻，她因此再確認了一次，老闆娘卻又改口有10隻，然而最後拿到手還是6隻，讓她覺得這個價格不合理，狠酸是「高水準收費」。

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對此，遭投訴的鹽烤蝦老闆娘回應，不論大份還是小份的，價格都有清楚標示，全部都公開透明，而大份就是1斤蝦，大蝦1斤的進貨成本就要450元，加上其他成本支出，其實根本沒有賺多少，後來對方嫌貴，她也同意並立刻退錢給對方，沒想到還是被PO上網路，相當無奈。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「夜市早就不夜市了，反而比店面還貴」、「大份500沒明說幾隻蝦，才是爭議點」、「早改名囉，現在叫做貴市，不叫夜市」、「大份小份算很模糊的說法，用秤的或算隻數感覺比較好，然後那裡本來就是超貴的地方」。

也有人支持店家，「人家價碼都標示清清楚楚，自己硬要找麻煩，也沒人逼你買」、「這價格算合理吧，烤玉米才是真的坑人」、「如果大公蝦6隻有1斤，賣500算合理，泰國蝦本來就貴啊」、「還好吧，現在一斤隨便都要300多元了，還要店租人事」。

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