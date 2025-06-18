老公與女同事共用「生殖器官相簿」　妻崩潰提告獲賠20萬

▲台南地院認定原告罹患憂鬱症與配偶婚外情有關，判決賠償精神慰撫金20萬元。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南一名人妻，發現郭姓丈夫與林姓女同事互傳親密訊息、甚至共享私密照片，深受打擊而罹患憂鬱症，怒告兩人侵害配偶權，台南地法簡易庭審理後認定，兩人關係已逾越一般社交分際，損害婚姻圓滿及原告身心健康，判決兩人應連帶賠償精神慰撫金新台幣20萬元。

法院指出，原告與郭男於1993年間結婚，婚後育有1子。原告於2024年下半年起察覺郭男舉止反常，雙方關係冷淡，直到查閱丈夫與林女之LINE對話紀錄，赫然發現雙方不僅傳達愛意、涉及性行為對話，更共用一個「生殖器官相簿」，內容直指私密部位照，超越普通朋友界線，令人震驚。

郭男向法官辯稱，大約一年前他欲與原告發生性行為，但原告表示目前有疾病，向他說可以去找別的女孩子，之後伊才跟林女交往，他承認侵害原告之配偶權，但目前跟原告夫妻關係仍持續，感情良好，且他有照顧家庭，也有請求原告原諒等語。林女則說她2024年8月與郭男在網路聊天，後來才發現是同事，原告提出之圖片有些是網路圖片不是她與郭男，她有母親醫療費與債務問題，請法院審酌她經濟狀況等語。

法官審酌兩被告行為確屬故意，且造成原告婚姻圓滿、安全與幸福受到重大侵害，導致其罹患憂鬱症，已屬《民法》所稱情節重大之人格法益侵害。最終裁定被害2人連帶賠償慰撫金額為20萬元，駁回原告其餘求償部分。