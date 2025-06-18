法國加密貨幣網紅遭綁架　卻因「餘額太少」平安獲釋

▲加密貨幣。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

法國北部城市奧爾日河畔於維西（Juvisy‑sur‑Orge）近日爆發一起引發社群廣泛關注的綁架案。一名年僅26歲、在TikTok上擁有超過4萬名追蹤者的加密貨幣交易員，在13日晚間返家途中，遭四名男子強行擄走並塞入一輛盜竊而來的汽車內。綁匪原意要勒索價值5萬歐元的加密貨幣，但後來發現該名交易員的資產「少得可憐」，所以決定放人。

綜合外媒報導指出，調查顯示，這起案件的動機明確是為了勒索加密貨幣。綁匪在車內對該名交易員施以暴力，並要求其支付價值5萬歐元的加密貨幣作為贖金。

但當綁匪查閱受害者的加密帳戶後，發現該名受害者帳戶內的餘額遠遠不及預期，最後就決定放人，受害者也因此保住性命，但身體有多處受傷。

這起事件之所以引發廣泛討論，不僅是因為受害者在社群媒體上的高曝光度，更凸顯了加密貨幣投資人在當今社會所面臨的潛在風險。這名交易員的遭遇，也與法國近期激增的相關犯罪形成呼應。單是在5月，就有多起針對加密業界人士及其家屬的綁架事件。

5月3日，巴黎警方成功救出一名遭綁架數日的加密企業家之父，而這名人質在被扣押期間甚至遭截斷手指。

5月13日，又有不法份子企圖綁架加密交易所Paymium（Paymium）執行長皮耶・諾瓦扎（Pierre Noizat）的女兒與孫子。這些案件讓加密產業安全風險一舉成為國內關注焦點。

為回應不斷升高的安全疑慮，法國內政部長已與多位加密業界人士展開會談，尋求防堵犯罪擴散的對策。法國警方也在6月初發起連串行動，追查與這些綁架案有關的組織。根據《France 24》11日的報導指出，其中一名被視為幕後主謀的重要嫌犯已於4日在摩洛哥落網。

此外，巴黎檢察官辦公室也於5月31日對多達25名涉案人士提出起訴，這些人疑似參與了多起針對加密貨幣業者及其親屬的綁架陰謀。

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