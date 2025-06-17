北市女當街遭強拉哭喊「拜託」　帥氣男星目擊出手神救援

▲演員董季鑫解救一名被拉扯的女子。（資料圖／翻攝自Instagram／rabbit21449）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林1名卓姓男子當街強拉女子上車，水果攤男店員見狀立刻上前詢問女方「需不需要幫忙」，對方雖未開口，卻神情驚恐。未料卓男情緒失控，怒摔攤位草莓，場面一度混亂。事後警方介入處理，卓男也以1200元買下4盒草莓，士林地院仍依違反《社會秩序維護法》裁罰3000元。令人意外的是，出面解圍的店員竟是演員董季鑫。

事件發生在今年3月14日下午4點多，地點位於天母一家水果店前。當時卓男與一名女子發生拉扯，女方不斷喊著：「我自己走就好！拜託你不要這樣子！」吵架聲驚動店家，一名男店員隨即上前關心。沒想到卓男不但怒嗆店員「啊不然你怎樣啦」，還動手翻桌，4盒草莓瞬間騰空飛出、摔滿地。

面對場面失控，男店員不僅冷靜蹲下撿拾地上的草莓，還平和回應：「先生，草莓1盒350元，總共是4盒。」卓男則回嗆：「多少錢？全部撿起來，我都要買！」過程被監視器清楚拍下。

事後警方到場處理並調查2人關係，女方表示與男子並非情侶，當天只是路上巧遇，對方邀她搭便車，但因行為怪異，她中途下車，未料遭尾隨並強拉回車上，還恐嚇「不上車就打人」。卓男則聲稱雙方是情侶，女方則否認，強調僅為職場認識、並不熟識。

令人驚訝的是，當時冷靜應對、出手解圍的男店員，竟是演出戲劇《苦力》、《炮仔聲》等劇的演員董季鑫。他當下沉著處理、不與卓男衝突的態度，也讓不少網友看完監視畫面後讚嘆「董哥好帥！但也請注意自身安全」。

士林簡易庭認為，卓男當街與他人發生爭執，將水果摔地、逼人跪地撿拾，導致顧客感到不安、離開店內，嚴重影響營業秩序，已構成《社會秩序維護法》第68條第2款「藉端滋擾」行為；雖他買單，但法官認為其行為本質已逾越社會可接受範圍，因此依法裁罰新台幣3,000元。