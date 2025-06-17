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中天小姐姐「返台第一餐」樸實無華　美貌如張鈞甯+賈靜雯爆紅

▲▼何橞瑢。（圖／翻攝IG／joyce810201）

▲何橞瑢。（圖／翻攝IG／joyce810201，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

網紅「館長」陳之漢結束6天的中國上海行，隨行採訪的主播何橞瑢因有如「張鈞甯、賈靜雯合體」的外貌與專業表現爆紅，被網友親切稱為「記者小姐姐」及「瑢妃」。如今兩人已返台，何橞瑢的社群動態也引發熱烈關注，返台第一餐也是樸實無華。

何橞瑢在館長的上海直播中頻繁現身，手持麥克風進行採訪，成為焦點人物。她的出鏡吸引了不少網友讚美，紛紛留言「最美新聞女主播」、「辣妻驚艷兩岸網友」、「工作態度超棒又專業」、「長得像張鈞甯和賈靜雯的合體」。更有網友指出，她的身影已在中國社交媒體平台小紅書掀起熱潮，許多人好奇這位美女主播的身分。

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▲主播何橞瑢人氣攀升。（圖／翻攝自何橞瑢IG，下同）

除了台灣網友，大陸網友也紛紛湧入何橞瑢的Instagram，使用簡體字留言表達喜愛：「主播很漂亮，期待再來大陸」、「看館長直播認識的，祝一路順風」、「姐姐氣質超棒」、「長得像張鈞甯、賈靜雯的合體」甚至有人表示追看直播只為多看她一眼。

▲▼何橞瑢。（圖／翻攝IG／joyce810201）

▲何橞瑢回台第一餐。（圖／翻攝IG／joyce810201）

返台後的第一天，何橞瑢在IG上感謝大家的支持，並應粉絲要求分享一張穿著高衩牛仔裙的照片，引起不少討論。同時，她也在限時動態中曝光返台後的第一餐，根據照片推測，她選擇了爭鮮迴轉壽司作為樸實無華的第一餐。

▲▼何橞瑢。（圖／翻攝IG／joyce810201）

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關鍵字：

何橞瑢

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