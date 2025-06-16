空姐人妻遭背叛！資安董座搞上女客戶懷孕　小三要賠50萬

▲北部資安董座偷腥女客戶還懷孕，正宮怒告小三。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北部某資安科技公司董事長爆出婚外情，人妻痛訴丈夫與合作廠商的女客戶窗口過從甚密，不僅出雙入對、牽手摟腰、配戴對戒，還傳出對方懷孕，憤而提告小三求償精神慰撫金70萬元。士林地院審理後認定，小三明知男方已婚仍交往，行為逾越一般社交往來，構成重大侵權，判賠元配50萬元。

人妻指出，她與丈夫結縭逾10年育有2名子女，生活原本穩定，未料近年丈夫夜歸、冷漠日增，最後甚至搬離家庭獨自生活。她起初以為婚姻只是出現裂痕，直到親友轉述目擊丈夫與1名女客戶親密互動，她才驚覺另有內情。

她蒐集資料發現，丈夫與該女客戶不僅多次一同用餐、購物、搭車、出國，還當眾摟腰牽手、互動親暱，甚至配戴情侶對戒，公開曬恩愛毫無避諱。她進一步得知，小三還疑似懷孕，氣憤提告求償。

對此，小三出庭時辯稱自己不知道男方已婚，否認惡意介入。但人妻昔日空服員女同事作證指出，早在2023年12月，男方便向他坦承「自己有了女朋友」，並抱怨與老婆育兒後性生活不協調，且於隔年7月進一步承認，小三知道他已婚、有孩子，公司內部甚至「辦公室就擺著妻小的照片」。

法院認為，2人互動已遠超「正常社交」，足以破壞原告婚姻的信賴基礎，構成對配偶關係的重大侵害。人妻雖求償70萬，但法官綜合考量雙方背景、侵害情節及證據力道，判決小三應賠償精神慰撫金50萬元，並按年息5%計算至清償日止，其餘駁回。