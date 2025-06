伊朗「4處關鍵核設施」受損　國際原能總署：未偵測到輻射外洩

▲2005年3月,伊朗伊斯法罕市郊的鈾轉化設施。(資料照/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

國際原子能總署(IAEA)14日表示,伊朗伊斯法罕(Esfahan)4個關鍵核設施,在前一天的以色列攻擊中遭到破壞,不過目前尚未檢測到輻射外洩。

IAEA在X發文證實,伊斯法罕的受影響建築包括鈾轉化設施、燃料板製造廠等,但「如同納坦茲(Natanz)核設施一樣,現場輻射預期不會增加」,保證這起事件並未導致放射性洩漏。

伊斯法罕位於首都德黑蘭(Tehran)以南約400公里,是該國第3大城市,除了設有核反應爐及核燃料生產設施,也有大型煉油廠及空軍基地,更是重要的鋼鐵與合金產地。

以色列13日發動大規模攻擊,部署約200架飛機,目標是打擊伊朗核計畫與遠程飛彈能力。這一波攻擊也擊殺了伊朗高階軍官與核子科學家。德黑蘭誓言「嚴厲懲罰」以色列,並且呼籲聯合國安理會召開緊急會議,要求以色列為其行為負責。

