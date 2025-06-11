館長曝台灣奶茶800元！「1高檔茶點」被點名　28年價格沒變過

網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢昨（10日）飛往上海，他與導遊聊到手搖杯價格話題時，自曝台灣奶茶一杯要賣800元台幣，引發網友討論「講那極端值幹嘛？而且是哪裡有賣這價格的」。對此，位於北市大安區的「相思茶舍」，因一壺奶茶要數百元，業者隨即在粉專澄清，賣了28年都只有3種價格，小中大分別700、1400與2000元。

館長抵達上海全程直播，旅遊期間，他與女導遊聊到台陸的手搖飲價格，館長聽到一杯飲料要價20多元人民幣（約83元新台幣）後，立刻說「你知道我們台灣有賣奶茶，一杯多少你知道嗎？800元台幣，200元人民幣」，瞬間讓大陸導遊愣住並說，「好貴，那麼貴？」

▲館長曝「台灣奶茶一杯800元」。



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消息曝光後，補教名師呂捷也驚呼，「一杯奶茶要八百塊？真的嗎？太唬爛了啦！」他更笑虧，「孩子，不要讓貧窮限制你的想像，你喝不起不代表別人也喝不起。不要用你的視野來看別人的世界，把格局打開！」

呂捷提到，他朋友也買過兩顆100元、一顆200元的檳榔，「哥買的是檳榔嗎？不！哥買的是情緒價值。想必這杯奶茶一定提供很高的情緒價值吧。」

由於館長沒有明確說出是哪家店賣一杯「800元奶茶」，於是有網友點名「相思茶舍」。對此，店家在臉書粉專指出，「這幾天網路都在討論相思李舍東方美人奶茶的價錢，這款奶茶1997年開賣，從始至今都是700元台幣（小）壺，中壺1400元台幣，大壺2000元台幣。」

▲館長聊到台灣奶茶一杯要800元。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube，下同）

