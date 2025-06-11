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快訊／大咖罪犯接連落跑！法務部推「保全羈押」　促司法院修法

▲▼國寶集團總裁朱國榮(左)、連一鮑魚前董事長鍾文智(中)、三聯集團負責人徐少東(右)逃逸。（圖／最高檢察署提供）

▲國寶集團總裁朱國榮(左)、連一鮑魚前董事長鍾文智(中)、三聯集團負責人徐少東(右)逃逸。（圖／最高檢察署提供）

記者黃宥寧／台北報導

近來接連發生重大刑案被告在遭法院重判後棄保潛逃事件，包括國寶集團前總裁朱國榮、連一鮑魚前董事長鍾文智，以及三聯集團負責人徐少東，均在判決前後逃逸，引發社會譁然。為防堵類似情形再度發生，法務部與最高檢察署本月10日共同舉辦「防逃法制研討會」，建議引進「保全羈押」制度，強化國家刑罰權的實現。

法務部指出，現行制度在判決確定前存在「空窗期」，被告可藉上訴或未到庭規避羈押，導致逃亡事件層出不窮。相較美、日、德等國，我國缺乏有效保全刑罰執行的機制，制度明顯不足。

事實上，法務部早於2016年便曾建議司法院修法，增設「保全羈押」條文，包含規定被告在宣判時須到庭，且若被判一定刑度以上，法院應當庭審酌是否聲押，以利後續程序與刑罰執行。該部並於今年3月20日再度函請司法院推動修法，盼能遏止潛逃亂象。

研討會中邀集法官、檢察官、律師及學者專家，針對「保全羈押」的適用對象、羈押標準及人權保障等議題展開熱烈討論。法務部強調，期望透過各界多元觀點的交流，促進制度改革，補強法網漏洞，確保刑罰真正落實，不讓司法威信蒙塵。

▲棄保潛逃鍾文智 。（圖／最高檢察署提供）

▲鍾文智棄保潛逃 。（圖／最高檢察署提供）

▲▼最高檢喊話徐少東儘速到案，並配上科技監控的設備。（圖／最高檢察署提供）

▲三聯集團負責人徐少東違法吸金22億元，棄4000萬元保證金逃逸。（圖／最高檢察署提供）

▲▼國寶集團總裁朱國榮逃亡驚傳大陸落網、刑事局出面闢謠澄清。（圖／最高檢察署提供）

▲國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，5億多元天價保釋金遭地檢署沒收。（圖／最高檢察署提供）

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