40歲「百萬網紅車評」驚傳離世！　妻子證實了

▲百萬粉絲的網紅車評「大頭評車」。（圖／翻攝抖音）

記者葉國吏／綜合報導

在抖音擁有百萬粉絲、知名車評人「大頭評車」驚傳離世，引發粉絲與業界震撼。妻子於社群平台發文證實，大頭於2025年4月29日因突發疾病過世，享年40歲。

妻子在訃告中透露，「我的丈夫、大頭，在突如其來的疾病襲擊下，永遠離開了我們。這個巨大的打擊讓全家陷入深深的悲痛。」她回憶，大頭在事發前仍滿懷希望地計劃未來，「他說要好好保護我們娘倆至少三十年，沒想到，這份溫暖的承諾竟成了永遠無法兌現的遺憾。」

▲妻子證實死訊。（圖／翻攝自微博）

妻子同時表示，將接手經營「大頭評車」帳號，延續丈夫的精神與事業。至於詳細死因，家屬選擇低調，拒絕對外透露。

據悉，大頭評車是天津人，自2015年開始以車評內容創業，憑藉專業且接地氣的風格迅速走紅，累積抖音粉絲超過220萬。他的作品廣受好評，尤其在車展期間更是高頻率更新。然而，知情人士提到，大頭生前工作強度驚人，長期維持日間拍攝、夜間剪輯、深夜回覆粉絲的高壓節奏，每月平均產出657件作品，熬夜成為常態。

消息傳出後，粉絲紛紛留言悼念：「大頭一路好走」「太突然了，真的難以接受」「還記得他邀我去天津吃煎餅果子，沒想到竟是最後的邀約」。大頭的離世，不僅是家屬的悲痛，也讓車評界失去了一位深受喜愛的創作者。