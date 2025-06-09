老師逃走中！高壓不快樂「每日工作10.2小時」　填表單成最大噩夢

▲108課綱上路後，老師的行政工作明顯增加，一名高中老師透露光是一年就填寫46個表單與報告。（示意圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

年金改革讓教師退休金不再有吸引力，再加上老師地位低落、行政業務龐雜，因此造成大批教師選擇出走！專家告訴CTWANT，調查顯示3成老師覺得不快樂、壓力大，且每天平均工時高達10.2小時，其中填寫各式各樣的表單成了最大噩夢，一位高中老師透露一年累計填了46張表單，每張需花2天左右，再加上本來的教學與行政業務，工作量實在龐大！

多個教育團體在2023年7月曾委託世新大學民調中心，總計調查3827位中小學老師，進行「台灣中小學老師工作快樂情形大調查」，結果發現3成教師快樂指數在4分以下（滿分為10），3成教師壓力指數達6分以上，教師每天平均工作時數為10.2小時。

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其中專任教師的行政工作時間高達2.5小時，占每日工時的4分之1，組長及協助行政的教師每天處理4.7小時的行政事務，校長及主任的行政工作甚至高達5.8小時，行政負擔已大幅侵蝕教師專注教學的時間，嚴重影響教學品質。

國教盟理事長王瀚陽表示，教師長期面臨沉重的行政負擔，儘管教育部近年推動「行政減量」政策，卻未見成效，大多數教師仍難以專注教學與輔導，行政壓力成為他們的噩夢。

王瀚陽舉例，一位在高中擔任輔導組長的老師透露一年共處理46項表格與報告，內容涵蓋學生心理健康、家庭教育、志工服務等多方面數據蒐集與填報，簡單的表單約需耗費半天時間，複雜的可能需要1至2天完成，若表單內容因政策更新而變動，教師還需重新蒐集資料，進一步增加工作壓力。

其實自108課綱以來，教師工作明顯大幅增加，除了原本的教學、班級經營外，以及行政業務，還有AI融入雙語教學、性平等外加任務，再加上家長壓力、師生衝突、薪資等，不僅師培生不願投入教職，在教育現場的老師也紛紛退場。

教育現場人力不足，空缺出來的工作只能由現任老師平均分攤，一位北部高中老師透露，學校的教師缺額太多了，以至於就算他已經擔任導師，還必須另外兼著開設6個課程，蠟燭多頭燒，卻只領到微薄的行政加給，很容易讓人有「不如歸去」之感。

北市雙蓮國小校長張素花曾透露，以生教組長為例，他必須處理所有關於霸凌、性平事件，可以想見業務非常繁忙，但行政加給不過4000~5000元。「學校有一位年資10年的老師，去年來向我請辭，我不斷地慰留他也沒辦法，他告訴我想轉去別的行業發展。」張素花說，這樣的環境實在很難留下優秀的老師。

張素花認為，為了留下老師，學校目前會盡量的按照老師的意願安排行政工作，同時盡量營造一個尊重教育的環境，但有些部分的確只能由政府調整，例如年金改革讓教職失去吸引力，或許能有相關的因應方案。

王瀚陽認為至少能先從減少行政負擔做起，建議盤點並整合現有表單，統一各部門資料需求，避免教師反覆蒐集相同數據的困擾；同時推動數位化管理，減少教師手動填寫表單的時間。

▲立委范雲去年曾在教師節時召開記者會，呼籲教育部正視教師荒問題，以免影響孩子的教育。（圖／翻攝自范雲臉書）

另外，建議學校應配備專職行政人員，處理與教學無關的行政事務，讓教師專注教學與輔導；同時應明確教師職責分工，使教師專注於教學和輔導，不應再被要求參與與教學無關的活動，如場地佈置、招生宣傳等。

王瀚陽說，教師的行政負擔問題長期存在，但並非無法解決，教師是教育體系的根基，減少他們的行政壓力，將有助於提升教學質量，進一步造福台灣的學生。

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