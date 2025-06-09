　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老師逃走中！高壓不快樂「每日工作10.2小時」　填表單成最大噩夢

108課綱上路後，老師的行政工作明顯增加，一名高中老師透露光是一年就填寫46個表單與報告。（示意圖／民眾提供）

▲108課綱上路後，老師的行政工作明顯增加，一名高中老師透露光是一年就填寫46個表單與報告。（示意圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

年金改革讓教師退休金不再有吸引力，再加上老師地位低落、行政業務龐雜，因此造成大批教師選擇出走！專家告訴CTWANT，調查顯示3成老師覺得不快樂、壓力大，且每天平均工時高達10.2小時，其中填寫各式各樣的表單成了最大噩夢，一位高中老師透露一年累計填了46張表單，每張需花2天左右，再加上本來的教學與行政業務，工作量實在龐大！

多個教育團體在2023年7月曾委託世新大學民調中心，總計調查3827位中小學老師，進行「台灣中小學老師工作快樂情形大調查」，結果發現3成教師快樂指數在4分以下（滿分為10），3成教師壓力指數達6分以上，教師每天平均工作時數為10.2小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中專任教師的行政工作時間高達2.5小時，占每日工時的4分之1，組長及協助行政的教師每天處理4.7小時的行政事務，校長及主任的行政工作甚至高達5.8小時，行政負擔已大幅侵蝕教師專注教學的時間，嚴重影響教學品質。

國教盟理事長王瀚陽表示，教師長期面臨沉重的行政負擔，儘管教育部近年推動「行政減量」政策，卻未見成效，大多數教師仍難以專注教學與輔導，行政壓力成為他們的噩夢。

王瀚陽舉例，一位在高中擔任輔導組長的老師透露一年共處理46項表格與報告，內容涵蓋學生心理健康、家庭教育、志工服務等多方面數據蒐集與填報，簡單的表單約需耗費半天時間，複雜的可能需要1至2天完成，若表單內容因政策更新而變動，教師還需重新蒐集資料，進一步增加工作壓力。

其實自108課綱以來，教師工作明顯大幅增加，除了原本的教學、班級經營外，以及行政業務，還有AI融入雙語教學、性平等外加任務，再加上家長壓力、師生衝突、薪資等，不僅師培生不願投入教職，在教育現場的老師也紛紛退場。

教育現場人力不足，空缺出來的工作只能由現任老師平均分攤，一位北部高中老師透露，學校的教師缺額太多了，以至於就算他已經擔任導師，還必須另外兼著開設6個課程，蠟燭多頭燒，卻只領到微薄的行政加給，很容易讓人有「不如歸去」之感。

北市雙蓮國小校長張素花曾透露，以生教組長為例，他必須處理所有關於霸凌、性平事件，可以想見業務非常繁忙，但行政加給不過4000~5000元。「學校有一位年資10年的老師，去年來向我請辭，我不斷地慰留他也沒辦法，他告訴我想轉去別的行業發展。」張素花說，這樣的環境實在很難留下優秀的老師。

張素花認為，為了留下老師，學校目前會盡量的按照老師的意願安排行政工作，同時盡量營造一個尊重教育的環境，但有些部分的確只能由政府調整，例如年金改革讓教職失去吸引力，或許能有相關的因應方案。

王瀚陽認為至少能先從減少行政負擔做起，建議盤點並整合現有表單，統一各部門資料需求，避免教師反覆蒐集相同數據的困擾；同時推動數位化管理，減少教師手動填寫表單的時間。

立委范雲去年曾在教師節時召開記者會，呼籲教育部正視教師荒問題，以免影響孩子的教育。（圖／翻攝自范雲臉書）

▲立委范雲去年曾在教師節時召開記者會，呼籲教育部正視教師荒問題，以免影響孩子的教育。（圖／翻攝自范雲臉書）

另外，建議學校應配備專職行政人員，處理與教學無關的行政事務，讓教師專注教學與輔導；同時應明確教師職責分工，使教師專注於教學和輔導，不應再被要求參與與教學無關的活動，如場地佈置、招生宣傳等。

王瀚陽說，教師的行政負擔問題長期存在，但並非無法解決，教師是教育體系的根基，減少他們的行政壓力，將有助於提升教學質量，進一步造福台灣的學生。

延伸閱讀
老師逃走中1／顛覆印象！都會區竟成重災區　4大原因讓教師集體「脫北」　
模範生踩雷1／中鼎美國196億鉅款難收回　小股東怒轟但「這原因」不賣股
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／劉品言認愛男星！　宣布「懷孕超過三個月」
快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　時間地點一次看
33歲女遭毆打「頭壓入水中」　拖入大海慘死
快訊／富商獵豔名單驚見「17位啦啦隊女孩」　經紀人揭真相
台76「6車連環撞」　現場慘狀曝！3人送醫
員旅出人命！　翻船1女死亡
快訊／房東找不到人！　台中33歲女陳屍套房
快訊／沖繩駐日美軍基地爆炸！　4人送醫
台中17歲女高中生失蹤5天！　媽淚尋：額頭有胎記
洋將全走人！　富邦勇士宣布3人離隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「1料理」開超多間！他想起蛋塔之亂　嘆：是不是要爛大街了

護理師「最討厭1種病人」一票不聽勸　她警告：命大於2000元

一堆活動、廣告都找「韓籍啦啦隊女孩」　網點出2關鍵：幹嘛不用

台灣虎航開航濟州島、石垣島　單程機票500元限時開搶

TWICE首登台開唱！高雄房價驚見「2晚14萬」　飯店回應了

便秘、脹氣救星！醫師：每天1顆「綠奇異果」超有感

花蓮對面是阿根廷福爾摩沙省　他們以藝術紀錄地震傷痕

快訊／5縣市亮高溫黃燈　高雄飆36.4度

11萬噸殘骸的土資場沒錢處理　脆弱交通讓花蓮旅遊雪上加霜

IG限時總有熟悉ID出現？最愛潛水看前任的三大星座公開！

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

「1料理」開超多間！他想起蛋塔之亂　嘆：是不是要爛大街了

護理師「最討厭1種病人」一票不聽勸　她警告：命大於2000元

一堆活動、廣告都找「韓籍啦啦隊女孩」　網點出2關鍵：幹嘛不用

台灣虎航開航濟州島、石垣島　單程機票500元限時開搶

TWICE首登台開唱！高雄房價驚見「2晚14萬」　飯店回應了

便秘、脹氣救星！醫師：每天1顆「綠奇異果」超有感

花蓮對面是阿根廷福爾摩沙省　他們以藝術紀錄地震傷痕

快訊／5縣市亮高溫黃燈　高雄飆36.4度

11萬噸殘骸的土資場沒錢處理　脆弱交通讓花蓮旅遊雪上加霜

IG限時總有熟悉ID出現？最愛潛水看前任的三大星座公開！

國際醫療暨健康照護展逾7600人觀展　三大買主來自日、中、韓

喻虹淵悄放閃周渝民「草莓愛心甜慶生」　挺尪新戲《與惡 II》曝感言

「1料理」開超多間！他想起蛋塔之亂　嘆：是不是要爛大街了

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」網刷一排恭喜

桃園市公車拋錨路中影響交安　警號召熱心民眾合力推車

花蓮浮屍案逆轉！嫌酒店框出場「殺人棄屍」　落網還鬼扯連千毅

快訊／江蕙宣布演唱會加3場！　「時間地點搶票資訊」一次看

快訊／北市信義區某國小「10歲女學童」遭蜂螫！　現場未發現蜂巢

AI需求伸向傳產　謝金河：台玻、台塑有機會

福特野馬推出「超帥復古套件」！白色元素、格紋座椅氛圍感滿滿

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

生活熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

颱風可能生成　最新預測路徑曝

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

吃完鹹酥雞隔天胖一圈？醫師曝背後原因

防「劇烈降雨」！　連下3天時間曝

做1類運動「大腸癌死亡率降37%」　還能防罹癌

想階級翻轉　他嘆：關鍵不是讀書，是婚姻

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

即／豪大雨夜襲國家警報響　一級淹水警戒

威力彩今晚飆10億　4生肖偏財旺

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

Dora約會千億富商照曝光！

路徑大變！　颱風可能生成

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

颱風可能生成　最新預測路徑曝

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

袁惟仁女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾」

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

清純女大生剛出寫真急轉戰AV

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面