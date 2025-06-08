天空瑞相畫面曝！桃園福興宮祈安大遶境　祥龍+鳳凰凌飛相伴

▲桃園市新屋區福興宮慶祝創廟150週年，天空恰巧出現龍鳳呈祥的瑞相。（圖／福興宫提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新屋區福興宮慶祝創廟150週年，於日前舉辦橫跨桃園，新竹市縣的祈安遶境大典，沿途受到信眾設香案恭迎。福興宮主委戴采汩7日表示，今年大繞境活動，距上次遶境時隔26年，隨著福興宮供奉主神7位夫人和7位王爺靈驗佑人，參加遶境的信眾來自全台各地，宗教文化的影響力，無遠弗屆，神奇的是，天空竟出現類似龍和鳳在天飛舞的吉相，讓信眾直呼神奇。

戴采汩指出，慶祝創廟150週年的祈安大遶境，是於6月1日舉辦，遶境地區有桃園市新屋、楊梅二區和新竹縣的新豐、湖口兩鄉，全程逾50公里，場面盛大；而繞境快結束的時候，大隊人馬要回到福興宮前，天空突出現鳳凰以及龍頭的瑞相，令信眾嘖嘖稱奇！

▲天空出現逼真的龍頭。（圖／福興宫提供）

座落於桃園市新屋區綠色走廊自行車道終點的福興宮，是全台唯一供奉主神7位夫人和7位王爺的廟宇。7位夫人姓氏是王、金、李、黃、薛、何、梁，隨從王爺則為蕭、蘇、邢、沈、羅、池、朱姓。值年爐主鄭姵茹表示，這次慶祝代天巡狩7位夫人及7府王爺來台150週年的祈安大遶境，是該宮創廟以來的第三次大遶境，第一次是民國72年，第二次是民國88年。

▲7位王爺參與遶境。（圖／福興宫提供）

大遶境活動前，福興宮的委員們，以虔敬之心，先擲筊請示供奉的7位夫和7位王爺，以及民國74年從花蓮富里請來的無極瑤池金母娘娘參與，經過神明3個聖杯允許才會恭請坐上神轎，由陣頭和藝閣車等隊伍隨行進行盛大的繞境。

今年大遶境的主題是「福來興旺、護佑安康」，該宮出動獅陣、舞台車、獅旗 龍陣、龍鼓、神將等遶境陣頭，以及18間的友宮出動藝閣車相挺，相當浩大，沿途吸引許多民眾隨行或設香案恭迎，顯示民間信仰的影響力。

▲7位夫人和瑤池金母娘娘出席遶境。（圖／福興宫提供）

▲福興宮主委戴采汩(左)、值年爐主鄭姵茹(右)參加祈安大遶境。（圖／福興宫提供）

