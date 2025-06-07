超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單：超級好喝

▲原PO愛上奶精奶茶。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「奶精奶茶最頂的是誰？」一名妹子直呼，本以為50嵐的奶茶已經很頂了，不料最近喝到可不可的白玉奶茶，讓原PO大讚「真心覺得不錯喝！」文章曝光後，網友也紛紛推薦，「肯定是茶魔，驚到不行」、「舞茶道，唯一會選擇買奶精而不是鮮奶的店」；不少人還直呼，「美而美是絕對的霸主」。

一名女網友在Dcard表示，一直以為50嵐是「奶精奶茶界」的扛壩子，直到最近喝到可不可的白玉奶茶，讓她心目中地位大排名，「有讓我驚訝到，真心覺得不錯喝！」

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對此，原PO還想嘗試其他手搖飲料店的奶精奶茶，因此求問內行人，「大家覺得奶精奶茶誰最好喝？」

一票飲料控紛紛回應，「肯定是茶魔，驚到不行」、「一沐日島韻奶茶（尤其是熱的超級好喝）；茶湯會珍珠奶茶；麻古的錫蘭奶茶。早餐店的話，弘爺、美芝城、里歐都不錯」、「龍角的厚奶茶系列，雖然是奶精但真的好好喝」、「可不可我1票，但我愛的是春芽奶茶」、「舞茶道，唯一會選擇買奶精而不是鮮奶的店」、「可以喝喝看先喝道，錫蘭高地莊園奶茶，這是近期喝到蠻意外的」、「春水堂的珍珠奶茶」。

還有網友大推，早餐店奶茶都不錯，「首選麥味登」、「晨間廚房」、「晨間廚房、早安山丘！都是專門為了奶茶才吃的」、「弘爺早餐的奶茶」、「早餐店的話就早安美芝城」、「蕃茄村也蠻讚」、「美而美是絕對的霸主」。