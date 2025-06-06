突宣布6月15日「全國警察放假1天」　網狂問1事：國定殺戮日？

▲6/15警察節將讓全國警察機關、學校放假1天，其他行業的民眾也紛紛敲碗希望有機會跟進。（資料照）

文／鏡週刊

內政部今（6日）公告表示，依照總統今年5月28日公布的「紀念日及節日實施條例」授權，內政部據以訂定警察節放假規定，今年6月15日警察節開始實施，全國警察機關、學校放假1日。這項新政策立刻引發網友熱議，有人笑說當天沒有警察，可能將如同電影《國定殺戮日》真實上演；但更多網友則好奇，其他職業是否也有機會跟進放假。

內政部表示，慰勉警察人員365天全年無休站在第一線打擊犯罪，確保民眾得以安居樂業的辛勞，今年起6月15日警察節將成為全國警察機關、警校同仁專屬的榮耀假期，並藉此激勵警察人員工作士氣。

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消息一出引發各界熱議，不少網友開玩笑說道：「國定殺戮日在台灣真實上演」「所以這一天沒有警察」「罪犯：好窩，收到」。

▲有網友笑稱，警察節放假恐將變成「國定殺戮日」，也有人希望其他行業可以比照辦理。（翻攝自臉書高雄點）

不過事實上內政部也強調，警察工作24小時不打烊，各地警察機關也會依勤務需求彈性安排、規劃所屬人員的放假事宜，讓治安零空窗，讓民眾繼續安心生活。

6月15日全國警察將放假1天，讓其他行業的民眾也都相當羨慕，紛紛敲碗狂問：「那藥師節、醫師節、護理節、消防節要不要都一起放一放」「醫護人員也是辛苦第一線 應該也要放假吧」「護理師也是風雨無阻上班欸 護理師節也可以放假嗎」。

事實上，消防署今下午也跟進表示，同樣根據「紀念日及節日實施條例」，明年的1月19日「119消防節」也將比照警察節放假1天；消防署說明，當天上班或留守的人員，可以擇日請休。



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