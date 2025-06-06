每天都在趕行程？用五天重設你的人生節奏　開始過真正想要的生活

▲總覺得自己每天忙忙忙、過得一片混亂？想把生活過得像你自己選的那樣，你只需要每個月安排5天，就能讓身心重新開機。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

如果你每天都被行程追著跑，是不是常常一眨眼就發現：「咦？這個月又快結束了？」從月初的1號跳到月底的30號，只留下滿滿的壓力、混亂和疲憊感。如果你一直想讓生活多一點節奏感與主動性，其實只需要一個簡單的改變，那就是給自己安排幾個「主題日」。國外網站《Bustle》整理了TikTok創作者「@itsyngnotying」的一支爆紅影片內容，提到她每個月會固定給自己安排「五個主題日」，這些日子不只幫助她培養生活習慣，也成了她的身心照護日常，其中包括：重置日、無螢幕日、探索日、反思日以及療癒日。

只要在月曆上保留這五天，不僅可以幫你放慢步調、找到自我節奏，還能實實在在地照顧身心健康。許多網友看了之後都留言表示這個想法太棒了，甚至有人建議加上一個「無罪惡感耍廢日」當第六天，只要放空耍廢、賴在家，就能大大放鬆，聽起來也很有吸引力。

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文章中心理諮商師Elizabeth McCoy表示，這樣的安排對神經系統有極大的好處，可以讓人有「終於能好好呼一口氣」的感覺。她說：「對那些總說『我忘了休息』的人，我會提醒他們：你沒有練習的事，是不會記得的。休息不是一種奢侈，而是需要身心共同學習、培養的習慣。」想重新找回生活主導權？那就趕快來看看這五個每個月都該排進行事曆的日子吧！

1、重置日（Reset Day）

給生活按下「重新整理」鍵。這天是處理那些一拖再拖的雜事：繳帳單、大掃除、清冰箱、收拾那張永遠堆滿衣服的椅子等，也可以趁機斷捨離，把不穿的衣服整理出來捐出去，或一次性補滿生活採購清單。建議安排在週日進行，用一整天好好整理生活，不是為了追上進度，而是讓自己「重新站穩腳步」。

2、無螢幕日（No Screen Day）

選一天，和手機、電視、筆電、平板（甚至電子書）說再見。遠離螢幕，讓自己回到當下。這天可以去戶外走走、閱讀實體書、約朋友吃午餐，或給自己來場按摩或美甲體驗。這不只能幫你「重開機」，也讓眼睛休息，更重要的是你會發現，沒有時時回訊息、回E-mail，世界照樣運作得好好的。McCoy說：「人們會明白你不隨傳隨到也一樣有價值。」

3、探索日（Explorer Day）

想試試新開的咖啡店或學一項新技能嗎？這天就專屬於「冒險與新鮮感」。離開家、走出舒適圈，挑戰不一樣的自己。可以是一個人去看電影、參加陶藝課，或嘗試從沒玩過的運動。McCoy表示，當生活感到乏味，探索日就是讓你重新充電的最佳解藥。

4、反思日（Reflection Day）

這天留給自己，好好靜下心來整理思緒。你可以寫寫日記、跟心理師聊聊、或獨自散步，重新對齊內在感受與生活步調。檢視壓力來源、回顧待辦事項與長期目標，看是否該微調一下作息或優先順序。透過這樣的反思練習，你會更清楚自己真正的需求與方向。

5、療癒日（Wellness Day）

把這天當作你專屬的SPA日。想休息就好好睡一場覺，想動一動就去上皮拉提斯或散步，或窩在沙發喝茶、重刷一部最愛的療癒電影也很可以。甚至可以當成自己的「慵懶日」，點杯果昔、慢慢放空。McCoy建議這天最重要的原則是：「劃出界線。」也就是不跑腿、不照顧別人、不背負任何「我應該要做點什麼」的罪惡感。只需要你、你最舒服的睡袍，以及一整天的安心平靜。

這五天只是靈感來源，你也可以依據自己的生活狀態自由調整。例如想展開戀愛生活，就加入「約會日」；想修復友情，就安排「朋友日」；如果最近很想進修，來個「圖書館日」也不錯。這樣的主題規劃，不但讓生活更有節奏感，也能幫助你真正騰出時間做自己喜歡、想做的事。當你每個月都有些日子是為了自己而活，生活就不會只是「咻一下又結束了」，而是逐漸找回掌控感與意義。