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「車模界林志玲」命危！牛奶針「灰色地帶」曝

記者 劉邠如／綜合報導
號稱「車界林志玲」的30歲林姓女模，近日因接受舒眠電波療程後陷入昏迷，昏迷指數僅3分，至今已超過12天未甦醒，情況危急。外界關注療程中使用的「牛奶針」（Propofol）是否為事故主因。對此，整形醫師徐詣受訪時指出，牛奶針本身並非新穎或危險的藥物，問題關鍵在於使用者是否具備專業訓練、診所是否有完善的監控設備與緊急處理能力。

徐詣說明，「牛奶針」是一種廣泛應用於醫療中的靜脈鎮靜藥物，特性是起效快、代謝快，常被使用於輕中度的鎮定麻醉中。然而，自民國104年起，牛奶針已被列為第四級管制藥品，用藥量必須登記並回報，不得隨意施打。若用於無治療必要的放鬆需求，例如部分名媛與貴婦用來「幫助入睡」，則可能涉及違法使用問題。

目前衛福部「特管法」明定，若進行八大類重大醫美手術，例如削骨、全臉拉皮或大量抽脂等，且涉及中重度以上麻醉時，需有麻醉科醫師在場。但若屬輕中度鎮定，例如音波、電波療程，只要診所內有受過鎮靜訓練課程的醫師在場，即可執行療程，不需麻醉醫師。徐詣坦言，這樣的制度設計容易出現「模糊空間」，若監控設備不足或人員訓練不足，風險就會倍增。

他指出，牛奶針最需警惕的副作用是「呼吸抑制」。一旦患者進入深層鎮定狀態而未即時監測心跳與血氧，可能因呼吸減弱或停止導致腦部缺氧。牛奶針的代謝速度極快，若能在第一時間發現異常並停止施打並給予氧氣，多能順利甦醒。但若延誤，則可能造成不可逆的腦損傷。

林姓女子目前昏迷指數僅3分，已是評估標準中最低分數，代表其眼睛不睜、無聲音反應、無肢體動作，可能因術中長時間缺氧導致腦部嚴重損傷。徐詣坦言，若昏迷已持續12天，預後情況「恐怕不樂觀」。

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徐詣也透露，在臨床實務中確實遇過不少患者以治療名義要求施打牛奶針，實際上目的是希望「好好睡一覺」，甚至會要求「劑量多一點」，誤導醫師加量。他指出，這類患者常有睡眠障礙、長期服用鎮定或安眠藥物史，對麻醉藥的反應也會異常。「這時候如果沒有麻醉醫師在場，又缺乏完整的生命監控，很容易釀成憾事。」

在醫美療程中是否施打牛奶針，費用也有明顯差異。若患者希望「完全睡著」進行療程，依法必須由麻醉醫師全程陪同與施打，費用從數萬不等；而若僅是輕度鎮靜，讓病人感到放鬆、昏昏欲睡但仍保持意識，一般診所只需收取材料與處理費，約三五千元。

對於不少人聽聞「牛奶針」便感恐懼，徐詣強調，不應妖魔化藥物本身，而應聚焦於醫療行為是否合乎專業標準。消費者在進行任何醫美療程前，應與醫師充分溝通，確認「舒眠」是否為完全麻醉，並進一步問清楚是否有麻醉團隊、是否具備完善監控設備。

他最後提醒：「若你只是希望過程舒服一點，不一定需要全身睡著。只要意識清醒，就不太會有呼吸抑制的風險。重點是你要知道自己接受的是什麼樣的麻醉模式，診所是否有合格醫師與完整監控，這才是安全的保障。」

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