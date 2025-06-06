指翁曉玲是「介入婚姻的小三」　PO文男鬼扯...涉2罪遭起訴

▲立委翁曉玲控告誣指她是小三的網友涉嫌妨害名譽，檢察官調查後依法起訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台北鄭姓男子去年底在網路上po文，指國民黨籍立委翁曉玲是「介入別人婚姻的小三」，翁曉玲出面提告並表示，從沒聽說自己的丈夫有「前婚」，台北地檢署調查後發現，鄭男在發文前，沒有進行任何查證，6日依加重誹謗、公然侮辱等罪起訴鄭男。

2024年12月23日，鄭男以帳號K.K.TAIWAM在「賴清德總統蕭美琴副總統後援會」、「台灣正義聯盟！王定宇委員粉絲團」等粉專貼文，指「驚世立委翁曉玲世介入別人婚姻的小三」，「強迫已婚的陳春生教授和元配離婚娶她」，文中質疑「翁曉玲當了20年副教授 沒看過牠法學著作 當然無法升級教授 就是陳春生 當了立法院長也救不了妳」。

翁曉玲得知後提告並表示，自她擔任委員以來，常常受到不明人士和網路鄉民威脅攻擊，近日更是荒唐到說她介入自己先生的「前婚姻」，真是荒謬至極！自己和先生結婚30年，從來沒聽說先生有「前婚」，若有，也請指出前元配是誰。

檢察官調查認為，鄭男沒有任何足以相信為真實的基礎下，又未進行任何查證，就在網路社群散布相關文字，貶損翁曉玲的人格及社會評價，依加重誹謗及公然侮辱等罪將鄭男起訴，請法院以簡易判決處刑。