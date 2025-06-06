買房被酸！啦啦隊女神曝秘辛「打工賺學費」狂存錢：9年前就買車

▲檸檬還沒當啦啦隊之前，早已拚命賺錢、存錢。（圖／翻攝自Instagram／funkygirls_lemon）



記者施怡妏／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬昨（5）日迎來30歲生日，終於成功買下人生第一間房子，晉升有殼一族，不過卻遭到網友酸，怎麼可能靠啦啦隊的薪水就買房，甚至說她「紅不過韓國啦啦隊」。對此，她分享一路走來的努力與心路歷程，學生時期就開始打工，本身沒什麼物慾，賺的錢都存起來了。

檸檬在Threads發文，罕見回覆酸民的留言，從學生時期就有在打工，參與商演、Showgirl等工作，雖然家境不差，但學費全都是靠自己打工賺來的錢支付，也沒有學貸，「9年前買人生第一部車子，但這些也都是我還沒進啦啦隊的時候，努力存錢做到的事情。」

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她透露，媽媽一直都給她最好的照顧，而她始終秉持著「凡事自己來」的理念，期望能讓媽媽感到驕傲。她也分享，啦啦隊的薪水其實不多，但自己平常沒什麼物慾，又很喜歡賺錢存錢的感覺，「所以不要再覺得啦啦隊很有錢了，我只是沒有什麼物慾，喜歡拚命工作死存錢而已。」

有網友質疑，她去韓國留學其實是為了要「進廠維修」，她幽默回應，維修目前沒有打算，就只是單純的留學，「留學就留學，哪來那麼多聯想啦，所以你們不用擔心，我一樣可以絲襪套頭的。」

至於有酸民批評她「紅不贏三本柱，早點離開」，檸檬也高EQ回應，「這個的話⋯我兩個月就回來了，嗚嗚。」