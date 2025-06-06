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副市長之子變色狼！用周杰倫門票誘正妹　W飯店2度夜襲

記者葉國吏／綜合報導　

內政部前政務次長蕭家淇的二兒子蕭唯丞，過去曾嗆警察「我爸是副市長」登上媒體版面，如今又被一位正妹指控以周杰倫演唱會門票、台北W飯店住宿為誘餌，邀她北上同住、承諾不會侵犯她。結果當晚就被襲胸、鹹豬手襲擊。正妹向警方提告，案件目前函送地檢署調查中。

▲男子拿出身分證要員警看一下，宣稱我爸是副市長「蕭家淇」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蕭唯丞過去曾嗆警我爸是副市長「蕭家淇」 。（圖／記者吳奕靖翻攝） 

根據《鏡報新聞網》報導，正妹指控，她與蕭唯丞原本因工作性質及地緣關係熟識，蕭唯丞在社群平台上主動加好友後，開始展開追求。去年12月，蕭唯丞以每張高達9萬元的周杰倫演唱會第4排門票吸引她北上，並表示演唱會後可與友人一同前往夜店狂歡。他更提到已訂下台北W飯店總統套房，並保證「各睡各的」，不會侵犯她。Tina因相信這些承諾，答應同行。

▲▼北市信義區W hotel。（圖／ETtoday資料照）

▲北市信義區W hotel。（圖／ETtoday資料照）

不過正妹表示，演唱會結束後因疲累先行回飯店，才發現蕭唯丞所訂的並非總統套房，而是一間普通房且只有一張大床。蕭隨後進房並對她進行猥褻行為，包括襲胸及試圖脫褲子，雙方拉扯後才告一段落。隔天早晨，蕭唯丞又試圖抓她的手逼迫性行為，遭Tina堅決拒絕。最終，Tina選擇獨自搭高鐵返家，但事後蕭唯丞向友人謊稱自己「被關在門外一整夜」。

對於Tina的指控，蕭唯丞全盤否認。他表示，事情並非如她所述，並指出已向台北市信義分局提供真相，強調相信司法，並願意接受調查。案件目前由信義分局移送地檢署偵辦，檢方將進一步釐清事實真相。

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