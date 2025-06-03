不講武德畫面曝！重機車聚變「多打一」...只因嫌他聊天太大聲

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區觀海大道一間咖啡廳，1日晚間11時許，發生圍毆事件。一名25歲張姓男子疑因不滿隔壁桌34歲高姓男子與車友聊天太大聲，出言制止，卻遭其他車友圍毆，警方獲報到場，將涉案人帶回派出所，雙方表示只是「拉扯推擠」沒有人受傷，互不提告，但民眾拍下的影片卻是拳拳到肉，警方後續傳喚其他涉案人，將依社會秩序維護法送辦裁罰。

▼民眾拍下張男被圍毆用手護頭 。（圖／民眾提供）

據悉，端午連假最後一天張男與高男等人參加大型重機車聚，從新竹北上到八里區觀海大道的一間咖啡廳喝飲料聊天，一群人分坐2桌，不料過程中，張男疑不滿隔壁桌高男聊天聲音太大，出言制止，此舉引起車友不滿，直接將張男揪出，一群人將他圍住痛毆。

事發現場目擊的民眾將過程拍下，影片顯示張男想要逃跑，還被拉回來「要跑去哪」，高男揮拳猛擊時還不慎跌倒，最後民眾看不下去報案；轄區蘆洲警分局龍源派出所員警到場時，雙方已經沒有爭執，最後將高、張2人帶回派出所偵訊。

2人異口同聲表示都是誤會，只是互相「拉扯推擠」，也說沒有受傷不願提告，警方事後調閱監視器，發現影片中張男被打的拳拳到肉，警後續循線通知其他動手的涉案人到案說明，訊後將依社會秩序維護法第87條送辦裁罰。

▼民眾拍下高男舉手毆打張男 。（圖／記者陳以昇翻攝）