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「陽光生醫」涉違法仲介代孕　股東沒分到錢火大自首檢舉

▲懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲違法仲介代孕業者因股東內鬨自首，被依《人工生殖法》偵辦。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

陽光生醫公司涉嫌違法介紹台灣夫妻、同志伴侶赴美尋求精、卵、代孕求子，但公司經營不到1年就發生股東內鬨糾紛，陳姓股東不滿沒被登記股權，也無法分紅，憤而提出檢舉；台北地檢署4日起訴陽光生醫王姓負責人涉嫌違反《人工生殖法》，侵占公司獲利約122萬元等罪，陳姓股東因自首犯罪，獲緩起訴處分。

《人工生殖法》明定，意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹者，最重可處2年以下有期徒刑，仍有部分業者遊走法律邊緣，打著顧問名義，實際上提供海外捐贈者、代孕者資料，供有需要的民眾挑選，藉此賺取仲介服務費。

1名本身在大陸地區經營代孕業務的陳姓男子，2023年間受王姓男子邀約回台，合作成立陽光生醫公司，但雙方對於與美國業者聯繫窗口、運作模式等制度化問題發生不合，陳男在2024年間開始懷疑公司獲利未公平分配，一查發現公司股權全都登記在王男名下。

北檢根據公司內部經營資料與股東間對話紀錄，認定陽光生醫的確涉嫌非法仲介代孕，美國代孕業者匯入的4萬1千美元（約新台幣122萬元），也疑似進入王姓負責人口袋，因此依違反《人工生殖法》、《公司法》、《刑法》侵占等罪，分別起訴王男與另名黃姓股東。至於自首並檢舉犯罪的陳男獲緩起訴1年處分，條件是繳庫6萬元。

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