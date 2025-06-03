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社會 社會焦點 保障人權

總統府「正妹憲兵」尪竟是共諜！　照片曝光

我們想讓你知道…檢調偵辦綠營幕僚共諜案有重大進展，查出全案核心人物—前民進黨資深黨工黃取榮，10多年前赴中國廣州暨南大學求學時便遭鎖定，後來被吸收淪為共諜，近年來透過民進黨民主學院前副主任邱世元，滲透總統府前諮議吳尚雨及吳釗燮前祕書何仁傑。

國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時的祕書何仁傑遭吸收成為共諜，檢調釐清外洩資料，全面防堵中共滲透。

▲國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時的祕書何仁傑遭吸收成為共諜，檢調釐清外洩資料，全面防堵中共滲透。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

何仁傑來自宜蘭勞工家庭，多年前隨吳釗燮進外交部擔任職諮議，月薪近十萬元，他在5年前與在總統府當憲兵的太太結婚，何去年閃辭離開外交部後，失業一年期間，友人曾安排他到高鐵任職不成，同時也關心他的經濟來源，他都回稱靠投資股票過日子。

何仁傑的妻子長相甜美，3年前從總統府憲兵211營退伍後，先後到百貨公司當櫃姐，何仁傑一度想幫太太進中華電信某子公司任職，原本已談妥，因學歷卡關，最後到中醫診所當櫃檯人員。

民進黨資深黨工黃取榮、國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時的祕書何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元等人涉共諜案遭收押，民進黨日前已將他們開除黨籍。（合成圖，左至右、上至下依序為翻攝李余典臉書、翻攝threads、翻攝畫面、翻攝邱世元臉書）

▲民進黨資深黨工黃取榮、國安會祕書長吳釗燮擔任外交部長時的祕書何仁傑、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元等人涉共諜案遭收押，民進黨日前已將他們開除黨籍。

何妻外型亮眼引人矚目，素有憲兵正妹之稱，她常常跟老公及小孩外出遊玩，甚至透過社群發文貼圖曬恩愛，她在今年母親節發文提到，丈夫被收押後，她至今都沒見過老公，調查局只有一句偵查不公開，連女兒四歲生日，父親就這樣缺席，只能由律師會見，她一人扛下生活重擔，她不明白禁止一個人跟另個人串證只有羈押這個方法嗎？

號稱天下第一營的「鐵衛營」從1954年成立至今，因為駐守總統府勤務需要高度警戒，不論是過去砂石車衝撞總統府，或有人陳情抗議，甚至想危害國家元首安全，都必須經過再三挑選及體能考驗才能雀屏中選。

何仁傑的太太（圖）曾在總統府「鐵衛營」當憲兵，檢調日前以證人身分約談，訊後將她請回。（翻攝國防部發言人臉書）

▲何仁傑的太太（圖）曾在總統府「鐵衛營」當憲兵，檢調日前以證人身分約談，訊後將她請回。

知情人士告訴本刊，何仁傑的妻子從高中畢業時，為了減輕家裡負擔，而放棄繼續升學，她原本想當一個充滿正義感的警察，經過與學校教官溝通懇談後，發現從軍更適合自己，因此，她後來入伍擔任志願役，成為亮眼的國防新兵，後來當到中士才退伍。

由於她的身型較為纖細，因此主要負責國慶及元旦、正大門安檢，加上她的外文能力不錯，包括日文及英文都算流利，總統府平假日開放參觀，她被安排在總統府前與觀光客溝通參觀，此外，她的媽媽也在總統府擔任清潔工，她與媽媽相處時間也更長，詎料，她的丈夫居然被指控為共諜，也讓她們一家人的生活丕變，還得面臨漫長官司。


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