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英公司誠徵貓助理「年薪破500萬」負責陪玩！　求職者瘋搶

▲▼ 英國短毛貓,英短,貓咪,貓。（示意圖／VCG）

▲英國公司想找貓助理，年薪超過500萬。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦的飛機銷售公司Aviamarket刊登招聘廣告，想要尋找「貓助理」來照顧辦公室的英國短毛貓Jerry，依據經驗可提供時薪65至100英鎊（約新台幣2617至4027元），年薪達13.5萬英鎊（約新台幣543.8萬元）。消息一出引發討論，這間公司已收到數百份履歷。

BBC、每日郵報等報導，這份職缺的工作內容就是照顧貓咪Jerry，除了要給貓咪新鮮牛奶和食物，也要負責日常梳毛、清理貓砂盆，也要陪貓咪玩、播古典音樂讓牠放鬆，每月要去一趟百貨公司替貓咪買新玩具。

英國短毛貓Jerry的飼主其實就是這間公司的老闆馬帝諾夫（Viktor Martynov），由於他在辦公室和出差的時間太長，所以把Jerry帶到辦公室，這讓辦公室員工士氣大大提升，且Jerry還曾經幫忙促成一架商務飛機的案子，因為牠跳到客戶腿上，讓愛貓的客戶心情一下子變好，順利談成這筆交易。

這份工作全職每周工作40小時，這相當於年薪13.5萬英鎊，不過Aviamarket也開放兼職人員來打工，但每周時數要落在8至12小時之間。

這則招聘廣告公布之後在社群媒體上爆紅，申請人數超過400人，目前Aviamarket已經撤下這則徵人訊息。

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