為「6歲智商兒」搬住玉井遇死劫　重傷母手術前淚喊：一定撐下去

記者林東良／台南報導

台南玉井老街20日發生嚴重車禍，50歲嚴姓男子疑似癲癇發作失控暴衝，撞上張姓夫妻，造成丈夫當場死亡、妻子吳女重傷住院治療，留下唯一「智商僅6歲」的27歲心智障礙兒子，面對突如其來的巨變，吳女堅強表示：「為了兒子，我一定會撐下去。」

▲27歲張姓團員患有自閉症，父母陪他南下台南學習古箏，成為樂團一員，如今卻因車禍頓失依靠。（圖／南瀛民族樂團團長楊正安提供）

張家夫妻婚後育有一子，雖兒子自小罹患自閉症，夫妻倆卻從未放棄，反將他視為人生最重要的存在。為了陪伴兒子發展興趣，夫妻倆風雨無阻從台中南下台南參與南瀛民族樂團練習，長達9年。3年前更毅然搬遷至台南，只為給孩子更多表演機會與生活自信。

南瀛民族樂團團長楊正安哽咽表示，張家夫妻用生命愛著孩子，「從不會說話、像機器人般沉默，到能快樂彈奏古箏，背後是父母一步一腳印的陪伴，現在父親卻意外離世，實在讓人不捨。」目前張姓兒子暫由年邁外婆協助照顧，母親吳女則仍在住院治療中，家中經濟頓時陷入困境。

吳女28日要進行右上臂骨折手術，她於手術前特請人錄影對外界關心表達感謝，吳女說：「謝謝大家的關心與幫助，我會很堅強，因為手要開刀不方便大家探視，謝謝你們關心」。

楊正安指出，目前善款可匯入「南瀛民族樂團」帳戶，南瀛將開立正式收據並依規回報國稅局，未來捐款將由社會賢達陪同轉交張男母親吳女簽收，盼社會善意能接力守護這個破碎家庭。



【愛心募款帳戶】

戶名：南瀛民族樂團

銀行：合庫金庫 開元分行（代碼：006）

帳號：5230-717-111021

請註明捐助對象「張姓團員」，並附上捐款人姓名、電話及地址以便寄送收據。