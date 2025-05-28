國中生搭公車竟挨揍！囂張保全判拘55天　一原因要關進大牢

▲新北市汐止區董姓男保全在公車上對1名國中生施暴遭判囚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區董姓男保全搭乘公車時，無故毆打一名身穿制服的國中男學生，造成對方臉部挫傷、精神受創。事後家屬報警提告，董男遭起訴。士林地院審理後認定，董男犯下《兒童及少年福利與權益保障法》加重處罰之傷害罪，判處拘役55日。

2024年6月28日中午1時許，董男於汐止區某站搭乘711路公車時，與年僅14歲、穿著國中制服的少年發生衝突，竟在公車上當眾徒手毆打少年臉部，導致對方右臉挫傷。整起事件過程被車內監視器拍下，清楚記錄下董男動手的行為。

案發後，少年返家未立即透露受傷經過，僅表示不想再搭公車上下學。其母察覺異狀後詢問，才得知少年是在搭公車返家途中遭陌生人毆打，遂於7月1日陪同報案並驗傷，經警方依監視畫面鎖定董男身分，依法送辦。

董男到案時坦承出手，但辯稱對當日情形「已無印象」，檢方依《刑法》第277條傷害罪起訴。法院審理時認為，本案涉及成年人對少年施暴，應依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條規定加重處罰，遂依法變更起訴法條為「成年人故意對少年犯傷害罪」，並指出變更並未損及被告防禦權。

法院指出，董男與被害人素不相識，僅在公車上短暫相遇即出手毆打，行徑粗暴且無故挑釁，事後雖有意與少年家屬和解，但雙方對賠償金額認知差距過大。少年父母提出20萬元賠償訴求，董男僅願支付3萬4,642元，協商破局，判處拘役55日。

法官補充說明，本案因適用兒少法加重刑責，法定刑上限達7年6月，已超出《刑法》第41條規定得易科罰金的範圍，因此不得以繳納罰金代替刑期。