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搭便車？起飛前鴿子闖入機艙　達美航空2度返回登機口「強制驅離」

▲▼一隻鴿子闖入達美航空的機艙，導致飛機被迫返回登機口。圖為一名旅客嘗試用外套抓住誤闖航班的鴿子。（圖／翻攝自IG）

▲一隻鴿子闖入達美航空的機艙，導致飛機被迫返回登機口。圖為旅客嘗試用外套抓住誤闖航班的鴿子。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國達美航空一架從明尼阿波利斯市（Minneapolis）飛往威斯康辛州麥迪遜（Madison）的航班，因機艙內飛入2隻鴿子，導致班機2度延誤，最後飛機延遲了近一小時才得以成功起飛。事後，航空公司對此事表達歉意，並感謝乘客與員工的冷靜應對，而這起罕見的「飛行事故」也在上傳網路後，引發廣泛關注。

據美國ABC報導，達美航空2348航班的旅客在當地24日登機不久後，機艙內突然闖入一隻鴿子，並在艙內飛來飛去，迫使飛機返回登機門，讓地勤人員協助將鴿子驅離。一名乘客拍下當時有男子試圖用夾克抓鳥的場景；機上甚至還有一名小女孩好奇詢問她是否可以觸摸這隻鳥，可見現場氣氛當時還算輕鬆。

然而，在飛機準備再次滑行起飛時，突然又有一隻鴿子飛入艙內，再度引發混亂，導致飛機不得不二度返回登機口。乘客湯姆（Tom Kall）拍下第二隻鴿子在機艙飛翔的畫面，表示機長向塔台通報飛機「因鴿子返回登機門」時，塔台人員驚呼這是他們第一次遇到類似情形，而機長則表示這已是他「今天的第二次了」。

達美航空發言人告訴ABC，這起因鴿子引發的意外導致航班共延誤了56分鐘，「我們感謝所有員工與乘客的謹慎行動，讓我們得以在起飛前安全將鳥類驅出機艙」。公司也為乘客的旅程受影響表達歉意，並表示將持續強化相關措施避免類似狀況。

根據FlightAware網站資料，涉事的空中巴士A220當天共搭載了119名乘客及5名機組人員。這架航班最終順利抵達麥迪遜的戴恩郡區域機場。湯姆幽默表示，鴿子或許是「飛累了想吃點東西」，不料航程太短，無法享用點心服務。

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