新北「型男里長」荒淫砲兵團起底！　越南天天叫小姐

▲喬天鼎（右）夜裡約妹遊樂，總喜歡自拍留念。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

喬天鼎到底是玩多大？本刊掌握群組對話的細節，顯示今年3月10日，喬天鼎和6位男性名流前進越南，每天的行程都是在叫小姐，先是透過通訊軟體和當地業者聯繫，然後業者傳來照片、說明服務內容及價錢；喬天鼎就此開始品頭論足、作出優劣評比，詳細計算起CP值。

比如喬天鼎喜歡和其他成員大肆地討論小姐的身材、長相，然後判斷划不划算，有人看著照片提問「有沒有會中文的？真奶的？」「這個可惜沒奶…」喬天鼎則好奇「這個多少錢？」接著詳細詢問服務時間「十二小時？」「十小時？」最後再對照價錢，總之相當精打細算。

▲喬天鼎在旅遊群組中，不忘幫友人拍下照片留念。

此外，成員間還會交流經驗，討論今晚要去哪家酒店玩。喬天鼎則以老司機的姿態開始挑三揀四，「小姐會不會跟昨天一樣油？」「我不喜歡這個，要有互動一點。」「有沒有親姐妹？」顯然對於遊樂的素質相當有要求之外，也符合自己的癖好。

▲喬天鼎和好友歡聚時刻，不忘找辣妹上空作陪。

到了白天，喬天鼎則比較喜歡按摩，他請友人推薦店家之外還稱「半套全套都可以」；根據行話，半套就是僅打手槍的服務，全套則是直接發生性行為。總之那趟越南行不過短短幾天，眾人雖然精疲力竭，但給出高評價；於是「砲指部聯合海外作戰演習」另創立了「越南群」，熱絡分享、規劃下次出遊，而且喬天鼎相當積極、充滿期待。

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