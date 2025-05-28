搭Uber被下藥「370萬虛擬幣」遭洗劫　30億男還被鋸手腳

▲Uber。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國奧勒岡州前軟體工程師傑可布（Jacob Irwin-Cline），近日在倫敦搭Uber時疑似被司機下藥，醒來自己不僅身處陌生地點，還損失了大部分財產，包括價值12.3萬美元（約370萬台幣）的虛擬貨幣。

根據《紐約郵報》報導，傑可布本月初短暫停留倫敦，準備飛往西班牙探親。他表示，事發當晚他從蘇荷區搭車，司機的外貌與Uber應用程式上的照片一致，甚至在抵達時準確喊出他的名字，讓他完全放下戒心。然而，上車後司機遞給他一支菸，他抽了幾口後開始感到頭暈和疲倦，陷入昏昏沉沉的狀態，竟然迷糊地交出手機和密碼。稍後，他失去意識，等醒來時已被丟棄在人煙稀少的地方。

▲比特幣。（圖／資料照片）

回到旅館後，傑可布發現自己的筆電遭遠端清除，各種財務相關網站也無法登入。等到他恢復帳戶權限時，虛擬貨幣和資產早已被轉移。他無奈地表示，這筆財富恐怕永遠無法追回，但慶幸自己至少還活著。

傑可布的遭遇並非孤例。稍早前，義大利一名擁有9億台幣身價的交易員也遭到重大搶劫。這名交易員在紐約被身價高達30億台幣的「肯塔基虛擬幣之王」沃茲（John Woeltz）騙至密室後慘遭監禁折磨，手腳甚至被鋸子鋸傷。該交易員在經歷3天的痛苦後趁歹徒不注意成功脫逃，而沃茲及其同夥隨後被警方逮捕，目前法官已裁定不得交保。