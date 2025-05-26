啥狀況！追詐團警示帳戶　老闆喊冤：我也是受害者

記者 劉邠如／綜合報導

跑壘協會理事長、前職棒教練許峰賓，為替孩子籌辦棒球公益博覽會，卻在深夜誤信臉書帳篷清倉廣告，損失訂金外，協會LOGO還遭詐騙集團盜用拿來宣傳。ETtoday循線追查，發現匯款帳戶竟是某報關行的帳戶。面對質疑，該報關行劉老闆出面喊冤，表示自己也是受害者。

▲許峰賓為了替孩子籌辦公益棒球活動，想訂製帳篷卻碰上詐騙集團 。（圖／劉邠如攝）

ETtoday先向刑事局求證，發現許峰賓匯款的帳號，屬於一家報關行所有，因陸續有人報案遭到詐騙，該帳戶一度被列為警示帳戶，但經調查後，認為該報關行並非詐騙犯，已經解開。

報關行的劉老闆則向ETtoday解釋，他的公司是正規的海運快遞報關行，並沒有經營其他商品業務，該帳戶是專門用來收取國外集運商的清關費用。他懷疑是合作多年的大陸大客戶A，為方便其底下的多個小客戶（B、C、D、E、F等）支付款項，才將他的公司帳戶提供給這些客戶。這些小客戶中，可能有人利用臉書直播或銷售平台進行詐騙，導致詐騙款項匯入他的公司帳戶，進而使帳戶被列為警示帳戶。

劉老闆坦言，在收到警方通知後，他已前往警局做筆錄，發現報案者多是在臉書上購物受騙。為了避免公司營運受阻，他已迅速處理並墊付了約十位受害者的款項，帳戶也已解除凍結。他表示，公司主要業務是報關，並無經營任何買賣平台，此次事件完全是無端受害，讓他感到十分委屈。

對於許峰賓教練尚未報案一事，劉老闆表示，若許教練能提供匯款資訊，他願先行退款，以避免後續冗長的法律程序。劉老闆無奈地說，兩岸金流往來困難，導致部分大陸業者難以在台灣合法收款，才衍生出這些問題，身為報關業者，根本無從查證款項來源是否合法。

▲該臉書網頁賣帳篷，許峰賓匯款後對方卻不交貨還封鎖許峰賓，且提供的卻是台灣某報關行的帳戶，害對方帳戶被凍結 。（引自臉書）

劉老闆也藉此呼籲民眾，在網路購買商品時務必提高警覺，尤其是透過臉書等平台進行交易時，更要小心查證，避免上當受騙。他也提到，這次帳戶被凍結三週，對公司營運造成極大困擾，希望相關單位能正視兩岸金流問題，減少無辜業者受牽連的情況發生。

而許峰賓遭詐事件，則是他為了籌備6月7日至8日於台南小北C球場舉辦的棒球公益博覽會，深夜看到帳篷廣告，看到對方臉書按讚數，誤信對方，就匯出訂金。直到對方拖延交貨還封鎖他，才知道自己受騙。

他認為公開自身經驗有助於提醒他人，自己也努力幫忙：「我有去那粉專私訊很多留言想購買的人，也有人回我說：好險我沒下訂，感謝你。希望能救一個是一個。」

許峰賓也呼籲若遇疑似詐騙可撥打165求助，並說這次損失金額不多，「就是買一個經驗。還好我沒有買太大量。」

他最後不忘宣傳活動：「6月7號8號，我們在台南小北C球場辦棒球公益博覽會，有少棒比賽、跑壘課程、運動講座、市集和抽獎活動，歡迎大家一起來參加。」

【台灣跑壘王盃 公益博覽會暨園遊會】



