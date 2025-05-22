快訊／泰山經營權之爭爆炒股　前董座800萬交保

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快訊／泰山經營權之爭爆炒股　前董座詹景超800萬交保

▲▼泰山經營權《證交法》案，前董事長詹景超。（圖／記者劉昌松攝）

▲泰山經營權《證交法》案，前董事長詹景超800萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

突發中心／台北報導　

食品大廠泰山企業2022年爆發經營權爭奪戰，前董事長詹景超被控透過台開資助上億元私募資金炒作股價，並涉嫌出售全家便利商店持股及高價購買名畫等異常交易。調查局21日突擊搜索約談詹景超及台開董事長邱于芸等12人到案。北檢今晨裁定詹景超以800萬元交保、邱于芸以100萬元交保，兩人均被限制出境出海並實施科技監控。

檢方指出，詹景超在泰山經營權爭奪期間，疑透過邱于芸資助的上億元資金，於2022年11至12月採取連續交易方式拉抬股價，意圖阻止市場派龍邦集團吸納股權，涉嫌操縱股價。此外，他在同年12月委託寬量國際出售全家便利商店近19％股權，短短63秒內完成交易，獲利55億元。全家便利商店一向是泰山的賺錢資產，該異常交易曾被市場派質疑為「賤賣」。

▲台開董事長邱于芸疑似提供私募資金給泰山公司炒作股票。（圖／記者劉昌松攝）

另一項指控則涉及詹景超未經董事會同意，私下與江油國際企業簽署顧問契約，並豪擲7000萬元購買油畫大師吳冠中的「山下人家」及「溪畔閒居」兩幅作品，另支付江油國際仲介費8000萬元，被檢方認定觸犯證交法特別背信罪。

台開董事長邱于芸此次被約談，檢調懷疑其資助詹景超炒作股價的資金，可能透過江油國際公司帳戶轉移。邱于芸的父親邱復生是台開總裁，父女曾因理念不合爆發董座爭奪戰，此次案情再度引起外界關注。

▼泰山前副董事長詹逸宏遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

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