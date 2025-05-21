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把兩岸說成「兩國」　央視美女主播胡蝶曾嚴重口誤「小兒罵B症」

記者陳冠宇／綜合報導

央視美女主播胡蝶於播報時發生口誤，在一條涉台新聞中說出「兩國」字眼，因而受到關注。這不是胡蝶第一遭發生失誤，此前她曾在直播節目中把「小兒麻痺症」說成「小兒罵B症」，引發大陸網友集體揶揄。

對於賴清德總統520談話，大陸國台辦發言人陳斌華昨（20）日表示，「不管台灣地區領導人講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。」

不過，當晚央視「共同關注」新聞時段上，主播胡蝶播報時卻說「改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻撓不了『兩國』…更阻擋不了祖國終將統一，也必將統一的歷史大勢。」

雖然胡蝶意識到將「祖國」口誤說成「兩國」之後緊急更正，但是已經透過直播播送出去。目前在央視官網的新聞回放影片，已經刪除這條播報，直接將前後兩條新聞拼接起來。

▲▼央視美女主播胡蝶。（圖／翻攝微博）

▲央視美女主播胡蝶。（圖／翻攝微博）

央視主播向來以訓練有素與嚴謹聞名，但是口誤仍在所難免，網路上就有多條胡蝶播報的「翻車」片段。有一次她在播報蘇丹針對兒童施打「小兒麻痺症」疫苗時，因發音不準確，直接說成「小兒罵B症」，說完之後馬上倒抽一口氣並停頓了1秒。

接著，機警的央視導播立即將畫面切到病毒動畫，以免拍到胡蝶的尷尬表情。這個片段在bilibili上已有超過50萬的觀看次數，更被網友戲稱為央視主播失誤的「名場面」。

大陸網友對此揶揄，「小兒有點忘本了」、「這個病是小孩嫌出生地不好了」、「這俗稱也太俗了」、「她自己能憋住也挺不容易的」、「一個月白幹了」、「好絕望倒吸一口涼氣」。

另一個發生於胡蝶身上的「意外事件」，是眼尖的網友發現，在一次新聞開始不久後，她套裝上緊扣的鈕扣突然繃開，但胡蝶保持冷靜，連低頭看一眼都沒有，獲得網友一眾好評，認為她處變不驚、非常專業。

▼胡蝶生活照。（圖／翻攝微博）

▲▼央視美女主播胡蝶。（圖／翻攝微博）

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