辣妹裸泳脫光光！一跳進泳池「陌生男冒出來」　超糗真相曝光

▲卡芮娜和貝拉興奮「裸泳」到一半，才發現別墅還有其他房客。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

一對來自澳洲的閨蜜，結伴前往峇里島渡假，2人租下一棟別墅，剛抵達就興奮地跳下水「裸泳」，此時卻有一名陌生男子從房間裡走出來，讓她們當場嚇得不知所措。原來，這一切都是一場「超糗誤會」。

清晨6時左右，24歲的卡芮娜（Karina Horton）與20歲的貝拉（Bella）結束長途跋涉，終於抵達住宿地點，她們難掩興奮之情，也想趁機消消暑氣，於是決定脫光衣服「裸泳」，絲毫沒料到，別墅裡還有其他房客。

影片中，2名女子正開心地游來游去，貝拉卻看見鏡頭外出現陌生人，嚇得發出小小的驚叫聲，提醒卡芮娜。只聽見一個男性嗓音說，「妳們把我吵醒了，妳們從哪裡來？」2人一邊慌忙打招呼、遮掩身體，一邊笑著回答「澳洲」，等待對方離開，趕緊爬上岸，拿圍巾包裹身體。

卡芮娜解釋，「我們預期的是一棟私人別墅，而不是共享別墅。在一整天的炎熱旅行之後，我們想要在泳池裡游泳，然後跳了進去，一個男人卻從他的房間裡走出來。」她們倆起初非常驚訝，稍後再到住宿平台確認，才發現這個物件並未特別標註，是否需要與其他房客共享房源。

卡芮娜把這段超糗經歷分享到TikTok，吸引逾2000萬次觀看，她也提醒大家，預訂旅遊住宿時，最好再三確認是否需要與其他旅客共享空間。