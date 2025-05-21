人妻「肥水不落外人田」偷情老公CEO同學　離婚5個月再婚

▲偷情，示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者葉國吏／綜合報導

新竹一家科技公司CEO，與高中同學的妻子發展婚外情，導致高中同學婚姻破裂。新竹地方法院認定CEO侵害配偶權，判賠50萬元，可上訴。

根據判決書指出，CEO的高中同學跟妻子於2016年結婚，育有一名女兒。豈料公司CEO趁一起出遊時跟同學妻子發展不倫關係。2023年1月18日，兩人被目擊共乘BMW轎車前往新竹薇閣精品旅館，停留約3小時後，又在巨城購物中心公然牽手逛街，親密互動全遭拍下，成為重要證據。

CEO高中同學得知後怒告，求償70萬。對此科技公司CEO辯稱事發當天人在竹北開會，不可能出現在新竹市區。然而，法官調閱監視器畫面，確認車內男女正是阿德與小美，並採信共同友人證詞，認定兩人互動親密，確已侵害配偶權。

另外，人夫還指控CEO其實早在2022年12月的KTV聚會中，與妻子就有曖昧行為，包括摟抱、坐大腿，甚至進廁所反鎖。更令人震驚的是，夫妻倆於2023年4月離婚後，僅5個月前妻便與公司CEO再婚。法官認為，若非兩人早有感情基礎，不可能如此迅速結婚，進一步認定阿德破壞他人婚姻，情節重大。

法院綜合考量雙方經濟狀況，指出CEO為科技公司負責人，年收高達千萬，而人夫僅一般上班族，年收約300萬，最終判CEO須賠償50萬元，可上訴。