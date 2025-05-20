快訊／漲幅再擴大、美西線運價6／1就要漲到5到6千美元　德翔等艙位加倍

▲貨櫃船公司計畫將美國線6月1日運價漲幅再提高。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

中美雙方本月14日起，相互取消91%的加徵關稅90天，貨櫃船公司掌握這一波良機大幅調升運價，上周才訂出的運價漲幅，今(20)日決定再拉高，兩家超大型攬貨公司表示，今日接到多家船公司通知，6月1日起美西線要從每大箱(40呎櫃)3000美元漲到5100-6000美元(每家漲幅不同)，美東自4000美元漲到7100美元，6月15日美西、美東再加2000美元，但也有船公司報出10,100美元運價。

在此同時，離開美國線40年，擁有70年歷史的高麗海運(KMTC)，決定重返美西線，根據海運諮詢公司Linerlytica續訊息，KMTC將於6月17日加入由德翔海運與新加坡海領船務(SeaLead)聯營的美西(AWC)航線，並將原使用2900-5600箱(20呎櫃)船舶更換為6000-10000箱船舶。

快速擴張的KMTC在今年4月底推出了連接亞洲和墨西哥的每周服務。根據Alphaliner的數據，成立於1954年的KMTC是全球第17大貨櫃船公司，近40年專注於亞洲區航線運務。

相關船公司指出，三家的聯營在中美關稅談出結果前就已決定，原是規劃都派5千多箱船舶營運，在中美關稅達成協議後，決定派更大船舶營運，目前規劃是海領派3艘1萬箱船舶，德翔派兩艘7千箱船舶、高麗海運派1艘6千箱船舶，提供每周1班運務，彎靠港口包括青島、寧波、上海、釜山與洛杉磯。

攬貨公司則指出，本月底前地中海航運、長榮海運與中遠海運都將派出單獨經營的加班船，從歐洲與中南美調回美國線的船隻，估計要花一到兩個月時間裁調得回來，而這一波的搶運潮估計僅有兩個月，因為這次是以貨到港的清關日計算關稅，美東線貨載至少要一個月前裝船出貨，萬一有碼頭壅擠等問題，可能趕不及適用限期調降30%關稅，而後續關稅又不知會在多少。

一家大型攬貨公司高階表示，原本貨櫃船公司多數是規劃6月1日每大箱加1000-2000美元，現在變成有船公司要加3000美元，也就是將運費倍數上漲，真是搶錢搶得兇，不過在疫情期間搶得更兇。

攬貨業指出，現在船公司很有默契，如果都不積極調船回美國線，恢復原減掉的船班，運價是有可能破去年高點。去年7月5日美西線運價高達8103美元，而有船公司已計畫6月15日將美西運價調漲至8000美元。

貨櫃船運諮詢公司Sea-Intelligence預計，未來幾周現貨市場運價將大幅上升，同時越太平洋航線的運力將大幅增加。