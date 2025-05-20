　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵北迴線續中斷「7列車停駛部分區間」　對號車開放站票

▲▼台鐵和仁=崇德間遭土石泥流淹過軌面約3000方，導致電車線設備及路線受損，台鐵今持續搶修。（圖／台鐵提供）

▲台鐵和仁=崇德間遭土石泥流重創，電車線設備及路線受損。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

受豪雨影響，台鐵和仁到崇德18日遭土石流重創，橋面、軌道及電車線等都受損，目前路線中斷，由於損害嚴重，預估明天恢復單線行車，24日雙線通行，台鐵公司今(20日)公布晚間6時前運行計畫，包括東部各級對號列車全面開放站片，騰雲座艙除外，7列車停駛部分區間。

台鐵和仁與崇德間中斷不通，預估最快明天才能搶通單線，周六恢復雙線行車，台鐵今也公布晚間6點前列車運行計畫和班次調整，其中對號列車將順行至和平站，逆行至新城站；區間車和區間快車順行至和仁站，逆行至崇德站。此外，和平=新城間開行柴聯自強號接駁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另有7列車停駛部分區間，包括170次停駛和平=花蓮、172次停駛宜蘭=花蓮、218次停駛和平=花蓮、175次停駛花蓮=和平、177次停駛花蓮=和平、181次停駛花蓮=宜蘭、554次停駛七堵=花蓮，554次潮州=台北=七堵間則正常行駛。

台鐵公司表示，今天(20日)東部往返西部之各級城際列車全面開放站票，騰雲座艙、純西線新自強號不開放站票，全面開放站票的對號列車不需換補票，加強疏運旅客。

針對退換票，台鐵公司說明，受強陣雨影響致行經和仁=崇德區間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

此外，在台鐵官網或台鐵e訂通APP辦理區間退票，台鐵公司表示，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悲痛！三峽3死車禍現場　鮮花零食堆滿地悼逝者
三峽翁奪3命！他曝現場「不該有1功能」：無法阻止車抄近路
快訊／三峽重大車禍！交通局現場勘驗　曝駕駛「3大違規」
「洗牙很痛」壯漢狂毆女牙醫！　驚爆3千萬糾紛
去年65歲以上交通事故破10萬件、釀1225死！　換照政策漏
2死者是同班同學　三峽國中校長：班上靈魂人物
里長稱78歲翁恐「心臟病發」！　網怒灌臉書
三峽翁「不記得了」昏迷！　14歲女學生頭皮剝離、牙齒斷裂
三峽車禍3死12傷「最新傷況整理」　12歲女童這3天關鍵期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

78歲老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網喊扯：完全衝著女騎士

吃早餐、等紅燈、去超商都可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

恩主公醫院「動員60人搶命」救不回2女學生　還有2人住院觀察

宜花午後大雨下到入夜　周末鋒面報到全台濕答答

運安會派人赴三峽車禍現場　啟動「準調查」作業

三峽翁奪3命「是模範父親」　卡神怒揭黑歷史：應公布長相全名

台鐵端午第2波加班車「增6列新自強號」　5／22開賣

那是我每天走的路！12歲女學生、40歲媽媽命喪校門口　再也回不了家

民團籲恢復交通違規「記點和檢舉制」　淘汰不適任駕駛

車禍奪3命「2死者同班同學」　三峽國中校長：是班上靈魂人物

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【直擊】黃仁勳演講5000人滿座！ 蔣萬安現身背板見北市府 #黃仁勳

78歲老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網喊扯：完全衝著女騎士

吃早餐、等紅燈、去超商都可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

恩主公醫院「動員60人搶命」救不回2女學生　還有2人住院觀察

宜花午後大雨下到入夜　周末鋒面報到全台濕答答

運安會派人赴三峽車禍現場　啟動「準調查」作業

三峽翁奪3命「是模範父親」　卡神怒揭黑歷史：應公布長相全名

台鐵端午第2波加班車「增6列新自強號」　5／22開賣

那是我每天走的路！12歲女學生、40歲媽媽命喪校門口　再也回不了家

民團籲恢復交通違規「記點和檢舉制」　淘汰不適任駕駛

車禍奪3命「2死者同班同學」　三峽國中校長：是班上靈魂人物

假買家匯茶葉款誆「你帳戶被凍結」　退休教授險遭詐50萬

78歲老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網喊扯：完全衝著女騎士

屏東自小客過橋「自撞分隔島」　車頭爛毀險墜橋畫面曝光

DRAM價格11個月來首漲　雙雄南亞科居成交王、華邦電漲半根

吃早餐、等紅燈、去超商都可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

恩主公醫院「動員60人搶命」救不回2女學生　還有2人住院觀察

悲痛！三峽3死12傷車禍現場　民眾送鮮花零食哀悼逝者

台灣民意民調／賴清德執政周年民眾最不滿司法改革　兩岸最沒共識

賴清德提向在野黨主席簡報國安情勢　黃國昌曝2基礎：靜候總統府

必勝客「報稅季6大優惠」一次看　比薩周末快閃買1送1

【太幽默啦】傳授 #黃仁勳 長壽祕訣！ 104歲選手 #林友茂 回4字

生活熱門新聞

今午後雨最大　下波鋒面報到時間曝

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

不是正中間！微波爐「食物放這1處」才加熱均勻

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

78歲翁奪3命　里長稱恐「心臟病發」！網怒灌臉書

台中電廠火力全開？台電反擊了

明飆36度全台紅番薯　周六鋒面接近「午後全台有雨」

獨／調出化骨水！高雄冷氣師傅手遭腐蝕

三峽翁奪3命！他曝現場道路「不該有1功能」

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

車禍奪3命「2死者同班同學」　三峽國中校長：是班上靈魂人物

三峽重大車禍　交通部：78歲駕駛今年2月才換駕照

老闆娘「員工旅遊1人2萬」！網推爆2國家：可玩翻

1張圖看「三峽車禍有多扯」　在地人揭可疑關鍵

更多熱門

相關新聞

台鐵端午第2波加班車「增6列新自強號」　5／22開賣

台鐵端午第2波加班車「增6列新自強號」　5／22開賣

端午連假將至，台鐵首波加開109班加班車，由於熱門時段較客滿，台鐵公司今(20日)宣布增開第二波加班車，規劃全線增加6列EMU3000型新自強號加入疏運，5月22日開賣車票。

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

台鐵和仁=崇德晚間部分班次調整　1年內退票免手續費

台鐵和仁=崇德晚間部分班次調整　1年內退票免手續費

台鐵「和仁=崇德東正線」拚周三恢復運行　西線估周六搶通

台鐵「和仁=崇德東正線」拚周三恢復運行　西線估周六搶通

台鐵晚間6時前調整班次　台北至花蓮對號車全天開放站票

台鐵晚間6時前調整班次　台北至花蓮對號車全天開放站票

關鍵字：

台鐵豪雨崇德和仁中斷列車運行站票停駛退票

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

三峽3死車禍「肇事翁無酒駕」　警方不排除這些原因釀禍

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

78歲翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　暴衝原因調查中

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面