台鐵北迴線續中斷「7列車停駛部分區間」　對號車開放站票

▲台鐵和仁=崇德間遭土石泥流重創，電車線設備及路線受損。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

受豪雨影響，台鐵和仁到崇德18日遭土石流重創，橋面、軌道及電車線等都受損，目前路線中斷，由於損害嚴重，預估明天恢復單線行車，24日雙線通行，台鐵公司今(20日)公布晚間6時前運行計畫，包括東部各級對號列車全面開放站片，騰雲座艙除外，7列車停駛部分區間。

台鐵和仁與崇德間中斷不通，預估最快明天才能搶通單線，周六恢復雙線行車，台鐵今也公布晚間6點前列車運行計畫和班次調整，其中對號列車將順行至和平站，逆行至新城站；區間車和區間快車順行至和仁站，逆行至崇德站。此外，和平=新城間開行柴聯自強號接駁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另有7列車停駛部分區間，包括170次停駛和平=花蓮、172次停駛宜蘭=花蓮、218次停駛和平=花蓮、175次停駛花蓮=和平、177次停駛花蓮=和平、181次停駛花蓮=宜蘭、554次停駛七堵=花蓮，554次潮州=台北=七堵間則正常行駛。

台鐵公司表示，今天(20日)東部往返西部之各級城際列車全面開放站票，騰雲座艙、純西線新自強號不開放站票，全面開放站票的對號列車不需換補票，加強疏運旅客。

針對退換票，台鐵公司說明，受強陣雨影響致行經和仁=崇德區間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

此外，在台鐵官網或台鐵e訂通APP辦理區間退票，台鐵公司表示，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據台鐵公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。