兒吐血整晚！狠心母不救「隔日投保2億」　他8小時後慘死

▲男子吐血整晚，母親卻對他見死不救，最後是朋友將其送醫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

南韓京畿議政府市（의정부시）於2024去年9月發生一起極其誇張的人倫悲劇！一名長期罹患肝病的30多歲男子，某日在家中吐整晚血，但其母親A某卻未採取任何急救措施，甚至沒有通報119或送醫。警方調查後更發現，其實當時A某人在場，明知兒子吐血情況嚴重，卻選擇放任不理，但卻在隔日以兒子名義投保了一份2億韓元（約新台幣432萬元）的身故保險。

綜合南韓媒體報導指出，根據京畿北部警察廳（경기북부경찰청）昨（17）日公布的訊息，A某今年60多歲，職業為保險業務員。事發當天為2024年9月20日晚上10點左右，當時兒子出現嚴重吐血症狀，吐出的血量達3公升之多。儘管住家距離119安全中心極近，但A某仍未呼叫救護車，也未向他人求助。

直至隔日，兒子才在朋友的幫助下送醫，但最終因低血容量性休克宣告不治，死亡時間距離保險投保僅僅過了8小時。

警方表示，也因為投保時間與死亡時間太過相近，所以這起事件引起保險公司懷疑，最後於1月正式向警方提出告發。經過數月調查後，警方認定A某涉有重嫌。

警方指出，A某在調查過程中極力否認相關指控。A某聲稱「我不知道他吐血的事實。」但警方認為，A某身為母親，又是保險從業人員，當下應能清楚辨識兒子的病情惡化，卻選擇放置不理，反而趁隔日為其投保死亡保險，行為疑似具備間接故意。

京畿北部警察廳表示，目前已依殺人與詐欺未遂罪嫌，將A某以不拘留方式移送檢察機關。警方補充表示「我們認為此案符合間接故意殺人罪的構成要件，並已將調查結果移送給檢方偵辦。」

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