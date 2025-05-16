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台新「超級女營業員」輕生！公司招待日本旅遊未去　倉庫中走絕路

▲▼金管會。（圖／ETtoday資料照）

▲金管會15日證實該名女營業員已經離世。（圖／ETtoday資料照）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

台新證券屏東分公司驚傳一名「超級營業員」輕生，金管會15日也證實這起憾事，但強調死者輕生原因係個人因素，與近期內部員工參與新募集ETF承銷額度的壓力無直接關聯。初步了解，死者為44歲的女營業員，已婚，由於業績相當好，先前公司還要招待她到日本旅遊，但她未去，不料卻發生悲劇。

據了解，死者家屬向警方表示，死者疑似因身體健康、以及投資受挫因素，才會選擇走上絕路。初步調查，死者於營業廳旁邊倉庫中尋短，過了10多分鐘才被同事發現，經緊急送醫搶救後宣告不治。對於死因，家屬表示沒有意見。

據悉，死者能力相當強，工作表現優秀，是公司內的「超級營業員」，因業績亮眼，公司原本還要招待她到日本旅遊，但該名女營業員因故未去，不料不久後隨即傳出悲劇。

針對這起憾事，金管會證期局副局長黃厚銘15日於例行記者會中指出，此事令人遺憾，經台新證回報後得知，該員工離世係個人因素，與承擔新募ETF「IPO責任額」（IPO為初次掛牌募集）無關。台新證券方面已著手進行客戶聯繫與關懷訪談機制，並調閱內部資料，目前未查到有異狀。金管會強調，後續將深入查核，確保證券商在人員管理上無疏失。

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