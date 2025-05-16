　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南非才逼我國駐處遷移、偷改名稱　又爆擅改我國駐處地址

▲▼駐南非共和國台北聯絡代表處。(圖／翻攝自維基百科共享資源)

▲南非外交部擅改我國駐處地址，外交部回應了。(圖／翻攝自維基百科共享資源)

記者趙蔡州／綜合報導

南非政府去年10月、今年2月二度要求台灣駐南非代表處遷出首都，今年3月更將代表處更名為「台北商務辦事處」，且不再單獨列項，然而在雙方持續協商之際，南非外交部突擅自將我國代表處位在首都普利托利亞的地址改成約翰尼斯堡。對此，外交部表示，已向南非要求協商，正在持續關注最新進度。

南非政府2024年10月首次要求我國駐南非代表處遷出首都，不過後來南非政府主動取消遷處期限，直到今年2月再次要求我國代表處遷出首都，今年3月更將「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）改名「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），且歸類在國際組織駐南非代表項目下，不再單獨列項，如今又突然改動我國駐處資訊。

實際進入南非外交部的官方網站可以看見，台北商務辦事處項目下，普利托利亞地址及相關聯絡資訊全部被刪除，地址、電話及郵政信箱等都被改到約翰尼斯堡，電子信箱也不是我國外交部的@mofa.gov.tw，而是南非一間電信公司的＠telkomsa.net，且我國駐南非代表廖文哲的名字也不在欄位中。

根據中央社報導，外交部表示，先前已有表達雙方應就此事展開協商，正在等待南非回應，代表處目前仍正常運作，外交部及代表處會持續關注最新進展，未來有新消息將適時對外說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小賈斯汀驚爆瀕臨破產！　急賣音樂版權
伊朗宣布放下核武　只希望美國答應一條件
曼谷大樓倒塌　調查報告出爐！當局逮捕17人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南非才逼我國駐處遷移、偷改名稱　又爆擅改我國駐處地址

日本屁孩惡搞Sukiya！拿起公用茶壺「對嘴狂灌」　下場慘了

日本也要跟上！擬「取消免稅」小額進口商品　初步計畫出爐

國際火線／揭開川普的底牌：《狂人法則》啟示錄！

德島美術館斥資6720萬買名畫　被拆穿是贗品撤下1年後免費展出

強震釀泰國建築倒塌！調查報告出爐　當局逮捕17人

AV女優橘瑪麗宣布引退！發文感謝粉絲：心情一度感到低落

伊朗宣布放下核武　只希望美國答應1條件

莫迪下令精準打擊反擊巴基斯坦　印度國產防空系統「阿卡什」零失誤掀國際關注

新手機要不要貼膜？日媒揭「1配件」更重要

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

南非才逼我國駐處遷移、偷改名稱　又爆擅改我國駐處地址

日本屁孩惡搞Sukiya！拿起公用茶壺「對嘴狂灌」　下場慘了

日本也要跟上！擬「取消免稅」小額進口商品　初步計畫出爐

國際火線／揭開川普的底牌：《狂人法則》啟示錄！

德島美術館斥資6720萬買名畫　被拆穿是贗品撤下1年後免費展出

強震釀泰國建築倒塌！調查報告出爐　當局逮捕17人

AV女優橘瑪麗宣布引退！發文感謝粉絲：心情一度感到低落

伊朗宣布放下核武　只希望美國答應1條件

莫迪下令精準打擊反擊巴基斯坦　印度國產防空系統「阿卡什」零失誤掀國際關注

新手機要不要貼膜？日媒揭「1配件」更重要

新冠又來了？網痛苦「正在二陽」發燒一周　流行病毒株出爐

Energy衝上101頂樓跳16蹲　5人當年「全免役」網看原因傻眼

輝達總部爆落腳北士科！　與新光人壽密談中

南非才逼我國駐處遷移、偷改名稱　又爆擅改我國駐處地址

日本屁孩惡搞Sukiya！拿起公用茶壺「對嘴狂灌」　下場慘了

日本也要跟上！擬「取消免稅」小額進口商品　初步計畫出爐

赴英國國會演說　蔡英文：台灣的存在嚇阻中國擴張野心

柯文哲拉陳其邁救援！質疑亞灣2.0計劃容獎　高市府深夜發聲譴責

視力越來越差　她眼裡竟長「一朵牽牛花」

動保協會曝大S 20年前善行　「每月默默捐款」志工感動：從不張揚

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

國際熱門新聞

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

伊朗宣布放下核武　只希望美國答應1條件

女獄警迷戀性侵犯！獄中無套激戰40次

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

男童跳蚤市場買到「真手榴彈」　一拉爆了

強震釀泰國建築倒塌！調查報告出爐

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

新手機要不要貼膜？日媒揭「1配件」更重要

日7月大地震預言引恐慌　漫畫家回應了

日屁孩惡搞Sukiya！拿公用茶壺「對嘴狂灌」下場慘

揭開川普的底牌：狂人法則啟示錄！

巨蜥吞食「活生生嬰兒」　村民：以為魚屍

日本也跟上　擬對小額進口商品課稅

更多熱門

相關新聞

即／海地、聖露西亞官員現身北京論壇　外交部回應了

即／海地、聖露西亞官員現身北京論壇　外交部回應了

中國與拉美國家論壇13日在北京舉行，台灣在拉美的2個邦交國海地、聖露西亞也出席此次會議，讓外界關注邦交是否拉警報。對此，外交部晚間回應，外交部事前已掌握，友邦也有透過使館告知，海地外長是以「拉丁美洲和加勒比國家共同體」（CELAC）成員國身分出席，聖露西亞出席者則以勞工黨代表身分與會，非代表露國政府。

川普突然提統一　我外交部：美中談判未觸及台灣

川普突然提統一　我外交部：美中談判未觸及台灣

賴清德第一時間祝賀「新教宗良十四世」　盼攜手合作追求和平團結

賴清德第一時間祝賀「新教宗良十四世」　盼攜手合作追求和平團結

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

新教宗良十四世上任！　外交部祝賀：期盼深化台梵關係

小雞餓到「同類殘食」　35萬隻遭撲殺

小雞餓到「同類殘食」　35萬隻遭撲殺

關鍵字：

南非外交部

讀者迴響

熱門新聞

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

伊朗宣布放下核武　只希望美國答應1條件

病患命危「家屬想找乩童」！醫秒同意...結局催淚

女獄警迷戀性侵犯！獄中無套激戰40次

26年前槍殺北聯幫主！威震吳明達將重回監獄

北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面