南非才逼我國駐處遷移、偷改名稱　又爆擅改我國駐處地址

▲南非外交部擅改我國駐處地址，外交部回應了。(圖／翻攝自維基百科共享資源)

記者趙蔡州／綜合報導

南非政府去年10月、今年2月二度要求台灣駐南非代表處遷出首都，今年3月更將代表處更名為「台北商務辦事處」，且不再單獨列項，然而在雙方持續協商之際，南非外交部突擅自將我國代表處位在首都普利托利亞的地址改成約翰尼斯堡。對此，外交部表示，已向南非要求協商，正在持續關注最新進度。

南非政府2024年10月首次要求我國駐南非代表處遷出首都，不過後來南非政府主動取消遷處期限，直到今年2月再次要求我國代表處遷出首都，今年3月更將「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）改名「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），且歸類在國際組織駐南非代表項目下，不再單獨列項，如今又突然改動我國駐處資訊。

實際進入南非外交部的官方網站可以看見，台北商務辦事處項目下，普利托利亞地址及相關聯絡資訊全部被刪除，地址、電話及郵政信箱等都被改到約翰尼斯堡，電子信箱也不是我國外交部的@mofa.gov.tw，而是南非一間電信公司的＠telkomsa.net，且我國駐南非代表廖文哲的名字也不在欄位中。

根據中央社報導，外交部表示，先前已有表達雙方應就此事展開協商，正在等待南非回應，代表處目前仍正常運作，外交部及代表處會持續關注最新進展，未來有新消息將適時對外說明。