快訊／基隆父枕頭悶殺5歲兒　法院裁定羈押

▲基隆殺子案，父親簡嫌(帶安全帽)涉嫌持枕頭悶殺5歲兒，法院審理後裁定予以羈押。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

基隆市仁愛區14日發生父殺子悲劇，45歲簡姓男子與妻子婚姻失和，因不想離婚喝酒消愁，不料酒後情緒失控，竟拿枕頭悶殺5歲兒子。基隆地檢署15日複訊簡男後，依涉犯兒童及少年福利與權益保障法與刑法殺人罪，向法院聲請羈押，基隆法院審理裁定簡男羈押。

基隆地院表示，簡男在法院訊問時坦承檢方聲押書中所指之犯罪事實，涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項及《刑法》第271條第1項等規定，涉及成年人對兒童故意殺人等重大罪嫌，犯罪嫌疑重大。

法院指出，該罪最輕本刑為五年以上有期徒刑，屬於重大刑案。加上簡男案發後並未立即投案，而是騎車離開住所長達數小時後才被警方查獲，有逃亡之虞。

法院認為，本案起因於夫妻間的家庭糾紛，簡男因不滿妻子及其娘家，因此情緒失控殺害親生子女，屬於典型的家庭暴力命案。，不僅危及配偶及家人的人身安全，也可能對社會秩序與公共安全造成重大衝擊。

法院認定，綜合以上情節，若僅以限制住居等較輕手段，恐無法確保偵查順利進行，為了保全追訴程序，並衡量被告的自由權與其涉嫌犯罪對他人權益的侵害程度，決定依刑事訴訟法相關規定，裁定對簡男予以羈押。