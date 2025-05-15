快訊／台中女跌落10m深橋底　警消馳援擔架救起送醫

▲▼台中女跌落10m深的橋底，警消馳援利用擔架救起送醫。（圖／民眾提供，下同）
記者鄧木卿／台中報導
台中市霧峰區四德路中正路橋下溪水，上午10點33分驚見有一名女子坐在溪底，溪底距離橋上大約10公尺，警消獲報出動5車11人前往，11點08分，使用籃式擔架將傷患吊起移至安全處並做急救處置，該女左右膝蓋擦傷、意識清楚，送往亞大醫院救治，詳細有待釐清。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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台中市霧峰區四德路中正路橋下溪水，上午10點33分驚見有一名女子坐在溪底，溪底距離橋上大約10公尺，警消獲報出動5車11人前往，11點08分，使用籃式擔架將傷患吊起移至安全處並做急救處置，該女左右膝蓋擦傷、意識清楚，送往亞大醫院救治，詳細有待釐清。
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