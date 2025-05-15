快訊／台中女跌落10m深橋底　警消馳援擔架救起送醫

台中市67歲何姓女子前（17）天違規穿越街道，由於右方視線1輛自小客車擋住，走過車子前方時，被旁邊41歲蕭姓男子所騎的機車撞上，2人都撞飛倒地，機車滑行10多公尺，巨大聲響讓一群坐在超商前的民眾探頭觀望，甚至連一名原本坐在輪椅的阿伯都站起來關心，所幸2人僅頭部、四肢多處擦挫傷，而何女不僅受傷，還得面臨最高1千元罰鍰。