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大陸 大陸焦點 特派現場

川普突喊「統一」恐賣台？　兩岸學者：「間接」打台灣牌施壓中方

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）突喊統一，讓外界質疑中美談判把台灣當籌碼？。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中美關稅戰逐漸降溫，雙方經貿高層發布「聯合聲明」之後，美國總統川普在記者會上語出驚人喊出「統一」，也讓外界質疑談到中美這次談判開始把「台灣問題」列入籌碼？兩岸經貿、國關學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也分別指出，國際經貿談判很少涉及政治化，只會讓事件變得更複雜，除非美方要求過硬，陸方可能會提出「台灣問題」，但只是一種表態。畢竟對大陸而言「台灣問題」是紅線，不可能把核心利益，答應作為交換條件，美方會間接打「台灣牌」施壓中國，變成中美談判氛圍壓力與變數。

大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日至11日在瑞士日內瓦會談落幕，雙方於今12日發布聯合聲明，相互取消、調降以及暫時取消部分關稅，美國對中國大陸商品關稅將從145%降至30%，為期90天，中國大陸對美國商品的關稅將從125%降至10%，相互降稅115％。

雙方經貿高層也一致認同，本次會談有達成重要共識，並取得實質性進展，接下來將建立中美經貿磋商機制。就在白宮於美國時間12日公布「美中日內瓦貿易談判聯合聲明」後，美國總統川普（Donald Trump）之後舉行於記者會上，發出「這對統一（unification）與和平非常有利」言論，我總統府立刻滅火，指出川普發言無涉台灣，美方對台承諾依然依舊，但外界依然高度質疑，難到中美談判可能把台灣當籌碼？

上海東亞研究所所長王海良接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，貿易談判本身不涉及很政治化的東西，只會把事件複雜化。除非對方提出過高要求、施加巨大壓力時，中美雙方才有大概率將台灣等問題作為間接表態手段。

「儘管在貿易談判之外，『台灣問題』備受關注，事件一碼歸一碼，好不容易中美雙方關係緩和，正在進行技術性談判的當下，『台灣問題』過於敏感和具有刺激性，確實不適合也沒必要在此時提及。」王海良進一步分析。

王海良也強調，「這並不意味著『台灣問題』不再重要或中方立場有所改變，就事論事，中美針對經貿談判也符合國際談判情勢。」預計在今年下半年，如 APEC、G20 以及聯合國等重要多邊領袖峰會期間，一些重要多邊領袖峰會，或是中美雙邊峰會，習近平與川普之間會談，這時就不是只針對貿易技術性問題，而是涉及彼此國家重大核心利益的問題。

王海良也分析，假設下半年中美貿易問題朝向持續順利方向走，雙方將聚焦於更重大的問題，如台灣問題、南海問題、朝鮮半島問題、中印邊界問題（若衝突持續未解決）、俄烏戰爭及俄羅斯武器問題，以及美國特別關注的芬太尼藥品問題等。

▲▼中美貿易戰。（圖／CFP）

▲中美關稅貿易戰角力，「台灣問題」也牽扯其中。（圖／CFP）

大陸中國人民大學中法學院經濟學系主任、副教授林承鐸接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「在大陸的立場上，『台灣問題』應該是不容交換的。」

林承鐸分析，就經貿談判框架，「台灣問題」不會被當作明面上的交換籌碼，只會破壞整個談判氣氛，對中方而言這是「底線、紅線」，對美方而言也是「風險」。

「但不代表台灣牌不會被間接使用。」林承鐸也舉例，美國可能在經濟領域對台灣提出更多配合要求，例如晶片供應鏈、標示規則、技術輸出等，來側面呼應中國壓力。

林承鐸也強調，這場角力戰，中方可能會在特定談判節點，表達對美方「一中政策」實踐落差的不滿，作為談判施壓背景，這是典型的大國博弈策略，不一定寫進條文，但會放進中美談判氛圍裡。「換句話說，台灣議題不會變成桌上的籌碼，但會變成談判背後的壓力變數。」

王海良也總結，未來在中美重要領袖雙邊會談，中方肯定就「台灣問題」向美方提出訴求，美方也將作出回應，但具體回應方式尚不可知。可以肯定的是，「台灣問題」作為中美雙方的核心問題，未來在各種重要雙邊會談上，將是繞不開的重要議題，但並不會在當前的貿易談判中被過多提及。

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