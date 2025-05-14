快訊／3縣市「高溫警示」　恐飆破36度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對3縣市發布高溫警示，其中因天氣高溫炎熱，今（14）日中午前後台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號，請注意。根據觀測，高雄內門在上午11時已經來到35.5度，台南玉井也有35度。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：台南市、高雄市、屏東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為晴到多雲的天氣，台灣附近風向為東南風，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，白天溫暖偏熱，各地高溫29至34度，南高屏近山區平地或河谷會再更高一些，夜晚中部以北、宜蘭及花蓮低溫20至22度，南部及台東23至25度；至於離島澎、金、馬均為晴到多雲，澎湖氣溫24至29度，金門21至28度，馬祖21至27度。

資料來源：氣象署