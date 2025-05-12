「送肉粽」　路線只寫一半...花壇鄉親嚇壞：怎麼閃

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花壇5／16「送肉粽」　路線只寫一半...鄉親嚇壞：怎麼閃

▲彰化市今晚要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

▲花壇鄉5月16日晚上要送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

在台灣傳統信仰中，「送肉粽」是一種特殊的除煞儀式，用以超渡因上吊身亡的亡靈，並驅除其留下的煞氣，5月16日晚間9點，彰化花壇鄉白沙村將舉行送肉粽，路線由櫻花步道出發，經彰員路三段、二段，轉中橋街、花南路，最後沿番花路，要將煞氣送往哪裡，鄉親嚇壞，村長則強調，最後一定送出海，不用擔心。

有網友將送肉粽訊息po上彰化踢爆網，村長證實，不過由於路線僅寫彰員路到番花路沿線，並未提到要將煞氣送往哪裡，村長研判，有可能將煞氣送往鹿港出海口，不過送肉粽時間當天為星期五，有上學上班的鄉親，他已經向村民說明此事。

「送肉粽」並非字面上的「送食物」，而是隱喻送走代表上吊的「繩煞」（因繩結形似綁肉粽的繩子而得名）。此習俗結合道教法事與地方信仰，由法師引導隊伍，沿途進行除煞儀式，最終將煞氣引至海邊或河邊化解，以保地方安寧。不過民俗專家曾提醒民眾送煞時間請盡量迴避，若必須外出，可隨身攜帶榕樹葉、鹽米以作防護，遇到送煞隊伍時，切勿圍觀、拍照或議論，請對喪家保持尊重。

「送肉粽」雖帶有神秘色彩，但其核心是為了安撫亡靈、安定人心，展現了排灣民間信仰對生死與無形力量的敬畏。隨著時代演變，此儀式仍被謹慎傳承，並透過社區公告提醒居民配合，兼顧傳統與現代生活。

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