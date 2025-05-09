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川普大掃蕩！女大生闖紅燈意外揭「非法居留15年」　一家4口恐遣返

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 墨西哥裔女大生因非法居留被捕。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普第二任期以來加強打擊非法移民，喬治亞州一名19歲墨西哥裔女大生近日因違規闖紅燈被警方攔查，意外發現她和全家人已在美非法居留近15年，全案迅速進入移民法處理程序，目前她與父親已被移民局拘留，全家恐怕強制遣返。

據當地WTVC報導，就讀Dalton State社區大學的19歲女學生克里斯托巴（Ximena Arias-Cristobal）5日因未遵守「紅燈禁止轉彎」的標誌被攔查，聲稱持有國際駕照，但警方要求出示時坦承被母親沒收，且母親曾告誡她不該開車。

她在2010年僅4歲時和父母從墨西哥非法入境美國，定居在接近田納西州邊境的道爾頓地區。儘管她在當地生活多年，但因非法居民身份需繳交州外學費。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 克里斯托巴一家人恐怕被遣返。（圖／翻攝自臉書）

當時攔查克里斯托巴的員警試圖和她的母親與車主溝通，但他們都不會英文。克里斯托巴因無照駕駛及違反交通號誌被捕，送往與美國移民及海關執法局（ICE）合作的惠特菲爾德郡監獄（Whitfield County Jail），獄方透過聯邦資料庫確認她非美國公民後，將其移送至蘭普金市（Lumpkin）的ICE史都華拘留中心（Stewart Detention Center），而她的父親上月因超速被逮捕，也正關押於此。

她的父親在美國開設公司，但缺乏居留美國的合法文件，尚不清楚他是否曾申請公民身份。克里斯托巴的姊妹透露，父親曾聯絡律師辦理工作許可或簽證，但對方稱他們未達申請資格，克里斯托巴也不符合童年入境暫緩遣返（DACA）資格。

一名曾聘請克里斯托巴為保姆的女子瓊斯（Hannah Jones）在募款平台上為她籌措保釋金及律師費；移民律師奧爾森（Terry Olsen）則批評，ICE僅憑片面資訊作出處置，未看完所有文件。奧爾森提到，克里斯托巴的母親恐怕在一個月內被遣返，為維持家庭完整，2名女兒也將同行。

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