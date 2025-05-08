風電葉片斷裂！路人慘遭砸死　秋田市下令全面安檢

▲新屋海濱公園的風力發電機。（圖／翻攝Google Maps）

記者黃聖庭／編譯

日本秋田市新屋海濱公園2日發生風力發電機葉片脫落，造成一名男子死亡。秋田市政府宣布，轄區12家陸上風力發電事業者進行全面安全檢查，以防憾事重演。

綜合日媒報導，總公司位於東京的一家風力發電公司，設置在秋田市新屋町新屋海濱公園的一座正在運轉中的大型風力發電機，數十公尺長的葉片突然扭曲、折斷，破片墜落至地面。當日上午10時許，有路人發現葉片墜地並報警，消防趕抵後，在距離風車數十公尺處發現葉片殘骸及一名住在附近的81歲的居民死亡。

事故風機由德國能源企業艾納康（Enercon）製造，廣泛使用於全球50多個國家，自2009年11月啟用，雖於2010年曾遭雷擊導致葉片損壞，其後均進行每月定期安檢。風機具備自動停機功能，當風速超過每秒25公尺即會自動停止運轉，事故當時雖有強風預警，最大瞬間風速為每秒23公尺，未達停機門檻，且現場未出現足以折斷葉片的極端氣候現象。此外，此座風機設計壽命為20年，目前僅使用14年，詳細事故原因仍在調查當中。

根據秋田市統計，目前市內陸地設有45座與出事機型相似的大型風力發電機，然而由於風力發電業務由經濟產業省主管，過去地方政府並未接獲相關安全報告。此次事故後，市府強調將主動要求業者落實安全對策，全面掌握設施狀況。