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他早晚朝車子「噴射鼻涕」！苦主洗車1年才知恐怖真相

陳男車輛遭隔壁鄰居阿伯惡意噴射鼻涕。（讀者提供）

▲陳男車輛遭隔壁鄰居阿伯惡意噴射鼻涕。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

新北市新莊區1名陳姓男子，近1年來經常發現愛車車身及擋風玻璃上有多處不明污漬，看起來像是某種液體乾涸留下來的，他原本以為是鳥類排洩物，只好無奈洗車，但因次數實在太頻繁，好奇調閱監視器後，赫然發現竟是隔壁的鄰居阿伯早晚經過他的車輛時，惡意朝車子噴鼻涕、吐痰，讓他崩潰怒批：「真的是太噁心了！」

陳男告訴本刊，家族經營的工廠位在新北市新莊區化成路巷弄內，2年前他返家工作，發現家族名下、工廠旁的空地被隔壁鄰居長期占用，對方甚至還擅自將空地出租給附近居民停車，陳認為對方收租行為屬於不當得利，主張產權並提告侵占後，年前順利透過訴訟將空地要回來，沒想到，怪事就開始發生了。

陳男說，空地要回來後，為了避免又有人誤闖，便用圍牆圍起，他也將自己的休旅車停在自家空地上。去年開始，他發現車子引擎蓋、車窗、擋風玻璃及把手等處都有不明髒污，他一開始認為是鳥類的排泄物，只能暗自咒罵，默默洗車，但幾乎每天都要洗車，洗完車後沒多久污漬又出現，讓他不堪其擾，也開始起了疑心。

陳男愛車車身經常出現不明污漬，他起疑調出監視器畫面才知道可怕原因。（讀者提供）

▲陳男愛車車身經常出現不明污漬，他起疑調出監視器畫面才知道可怕原因。（讀者提供）

陳男研判，若是鳥類排泄物，車頂怎麼可能乾乾淨淨，且停車處附近也罕見鳥類群聚，他便調出工廠門口的監視器畫面，竟發現隔壁鄰居阿伯早晚出門、返家時，都會朝他的車擤鼻涕、吐痰，就連騎腳踏車回家，停好車後，也會先往他的車噴射鼻涕後再返家，晚上也會站在路邊「抽吸」鼻涕，趁四下無人時朝車噴射鼻涕，行為非常誇張！

「真的不知道他哪來這麼多鼻涕！」陳男調出近3個月的監視器畫面，才知道隔壁阿伯惡劣行為幾乎每天上演，陳懷疑對方是心生怨懟，以此惡意報復，認為阿伯行為恐有法定傳染病擴散風險，已將監視器提供給警方，並對阿伯提告違反《社維法》、毀損及強制等罪，希望阿伯收斂這種噁心的行為。


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