　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄男吞保險套藏毒　再「排毒」高價賣有錢遊客

一名36歲的俄羅斯男子異想天開，吞下藏毒保險套闖關逃避海關檢查，示意圖。（pexels提供）

▲一名36歲的俄羅斯男子異想天開，吞下藏毒保險套闖關逃避海關檢查。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

一名36歲的俄羅斯男子近日因涉嫌走私毒品，在泰國帕岸島（Koh Phangan）被捕。該男子丹尼斯·比丘克（Denis Bichuk）坦承，他從不丹走私大麻樹脂（hashish），並將其包裝在保險套中吞入體內，以避開海關檢查。事後，他在帕岸島「排毒」，並開始將其販賣給其他有錢遊客。

《曼谷郵報》報導，警方透露事件發生昨（6日）傍晚，當時比丘克停放摩托車於當地一家超市前。觀光警察注意到比丘克的行為異常，他神情緊張、言語急促且試圖遮掩隨身的斜背包。警方隨即對其進行盤查，並在其身上發現了9.42克古柯鹼、13.56克迷幻蘑菇以及415.72克的大麻樹脂，這些毒品均被包裹在4個保險套中。

比丘克向警方供稱，為了避免被海關查獲，他將毒品吞入體內並乘坐飛機抵達泰國帕岸島。他透露，這些毒品在島上能以高價出售，並有可觀利潤。他還補充說，島上有其他外國人販售古柯鹼，每克價格為4,000泰銖（約新台幣3,701元）。

警方表示，他目前已被依法起訴，並面臨非法持有毒品罪的指控。觀光警察局長溫尼·汶集（Pol Lt Col Winit Boonchit）表示，警察早已注意到比丘克的可疑行為，並在他行為逐漸變得緊張時，果斷採取行動。警方也強調，無論是本地居民還是外國遊客，泰國對毒品走私的打擊態度依然強硬，並將繼續加大對毒品犯罪的查緝力度。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


更多鏡週刊報導
有片／泰三性姐妹「狗爬式鬥毆」　街頭扯髮拖地呼巴掌！路人看傻
人妻不倫蜘蛛網！「時間管理大師」慘死住處　腳踏7泰男爽領生活費
普吉機場驚魂！澳洲男攜「迷你軍火庫」闖關　拆彈專家緊急出動

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷怒吼「陳金鋒下台」！　領隊林華韋回應了
女童搭Uber弄濕特斯拉「遭索賠4萬」　估價單曝！全場傻眼
巴基斯坦擊落5架印戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票暴漲
李珠珢爆佔C位耍大牌　網翻「球場飯拍片」打臉
被砍照「爆是圖庫抓的」　YTR反擊：金賽綸音檔是AI造假
許光漢當兵溫柔唱《紅豆》畫面曝！　他讚：本人超親民
飛東京「還沒出發先噴5萬」　他傻：真的比國旅省？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

泰國機場驚見迷你軍火庫！　澳洲男「攜榴彈彈殼」闖關被逮

川普砍4億美元補助震撼彈！哥倫比亞大學裁員180人　引爆學術寒冬

俄男吞保險套藏毒　再「排毒」高價賣有錢遊客

拜登批川普向普丁讓步又到處放砲：哪個總統這樣說話

川普「收購格陵蘭島」玩真的！　華郵：下令情蒐單位加強監視

印度轟巴基斯坦「增至26死」　雙方衝突始末一次看

美國啟動晶片國安調查　南韓向美提交意見書：盼能給「特殊考量」

傳中國殲-10C立功！　巴基斯坦擊落印度飆風戰機

南韓電信業龍頭「SIM卡之亂」　SK集團會長崔泰源隔19天首度道歉

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

泰國機場驚見迷你軍火庫！　澳洲男「攜榴彈彈殼」闖關被逮

川普砍4億美元補助震撼彈！哥倫比亞大學裁員180人　引爆學術寒冬

俄男吞保險套藏毒　再「排毒」高價賣有錢遊客

拜登批川普向普丁讓步又到處放砲：哪個總統這樣說話

川普「收購格陵蘭島」玩真的！　華郵：下令情蒐單位加強監視

印度轟巴基斯坦「增至26死」　雙方衝突始末一次看

美國啟動晶片國安調查　南韓向美提交意見書：盼能給「特殊考量」

傳中國殲-10C立功！　巴基斯坦擊落印度飆風戰機

南韓電信業龍頭「SIM卡之亂」　SK集團會長崔泰源隔19天首度道歉

檢調本周搜索中央黨部？　吳宗憲：沒什麼好怕！當作蚊子叫很吵

王正棠昨脖子不適提前退場　王念好、賴智垣將隨一軍出征花蓮

138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

快逃！台灣散戶大軍狂賣美債ETF　流入資金曾是亞洲第一

快訊／15:41東南部海域規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

超高齡社會快來了！　Q1繼承移轉棟數寫歷史次高

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包　必住日本首間瑰麗酒店

#邱軍 撞死運將還肇逃！媽致歉：請給他一個機會

國際熱門新聞

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

川普「讓美國貿易逆差再次擴大」！　3月4.2兆元創歷史新高

歐盟反擊！將對川普發出1000億歐元關稅威脅

印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」

相戰何太急？印、巴衝突的根源

一家五口去迪士尼玩　爸崩潰：一天噴4萬元

印巴衝突　川普嘆「剛剛才知道」：停手吧

印度砲襲巴基斯坦克什米爾9地　兩國邊境爆交火

川普再嗆中國「沒和美國做生意」重創經濟

以軍炸加薩釀22死　居民怒：哈瑪斯滾出去

30歲陸女潛水「找GoPro」溺斃印尼！

川普關稅政策搖擺　美股收黑近400點

美F-18又墜海　杜魯門號航母一周2機出事

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面