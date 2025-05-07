俄男吞保險套藏毒　再「排毒」高價賣有錢遊客

▲一名36歲的俄羅斯男子異想天開，吞下藏毒保險套闖關逃避海關檢查。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

一名36歲的俄羅斯男子近日因涉嫌走私毒品，在泰國帕岸島（Koh Phangan）被捕。該男子丹尼斯·比丘克（Denis Bichuk）坦承，他從不丹走私大麻樹脂（hashish），並將其包裝在保險套中吞入體內，以避開海關檢查。事後，他在帕岸島「排毒」，並開始將其販賣給其他有錢遊客。

《曼谷郵報》報導，警方透露事件發生昨（6日）傍晚，當時比丘克停放摩托車於當地一家超市前。觀光警察注意到比丘克的行為異常，他神情緊張、言語急促且試圖遮掩隨身的斜背包。警方隨即對其進行盤查，並在其身上發現了9.42克古柯鹼、13.56克迷幻蘑菇以及415.72克的大麻樹脂，這些毒品均被包裹在4個保險套中。

比丘克向警方供稱，為了避免被海關查獲，他將毒品吞入體內並乘坐飛機抵達泰國帕岸島。他透露，這些毒品在島上能以高價出售，並有可觀利潤。他還補充說，島上有其他外國人販售古柯鹼，每克價格為4,000泰銖（約新台幣3,701元）。

警方表示，他目前已被依法起訴，並面臨非法持有毒品罪的指控。觀光警察局長溫尼·汶集（Pol Lt Col Winit Boonchit）表示，警察早已注意到比丘克的可疑行為，並在他行為逐漸變得緊張時，果斷採取行動。警方也強調，無論是本地居民還是外國遊客，泰國對毒品走私的打擊態度依然強硬，並將繼續加大對毒品犯罪的查緝力度。

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