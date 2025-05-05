宜蘭太平山健行失蹤...2年後南澳發現白骨　DNA鑑定送他回家

▲新北警方協助家屬找回失蹤男子遺骸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台北市62歲廖姓男子2023年間獨自前往宜蘭太平山健行失聯，經家屬報案搜尋未果後，新北警主動協助採集DNA建檔。時隔近兩年，民眾在宜蘭南澳發現無名白骨，經法醫研究所DNA比對確認為廖男。這起案件凸顯DNA建檔在失蹤案中的重要性，新北警呼籲民眾為失聯親人辦理DNA建檔，助其早日「回家」。

2023年間，居住台北市的廖姓男子獨自前往宜蘭縣太平山國家森林遊樂區健行後便失去聯繫，家屬心急如焚報案協尋。然而，因太平山地勢險峻、訊號不穩，搜救行動困難重重，遲遲未能尋獲廖男蹤跡。新北市警察局在得知案情後，展現積極作為，主動聯繫家屬並協助採集DNA樣本，為未來可能發現的無名遺體進行比對預先準備。

直至2025年2月，有民眾在宜蘭縣南澳林班地意外發現一具已成白骨的無名遺骸。法務部法醫研究所接手進行鑑識工作，成功從遺骸中提取DNA，並與現有的失蹤人口家屬DNA資料庫進行比對。比對結果確認，這具白骨正是失聯將近兩年的廖姓男子。雖然尋獲親人的消息令人悲痛，但家屬仍對新北市警察局的主動協助表達由衷的感謝，讓他們的等待終於有了結果，得以讓親人「回家」。

警方表示，這起案件再次證明DNA建檔在失蹤人口身分確認上的關鍵作用，及早建立失蹤者的DNA檔案，能為日後的比對工作提供重要的科學依據，縮短偵辦時間，減少家屬的煎熬。

新北市警察局特別呼籲，若民眾家中有親屬失聯多日甚至長期未歸，可攜帶相關身分證明文件前往新北市警察局辦理DNA樣本採集。警方強調，這項服務完全免費，採集過程快速且安全，所有個人資料都將受到嚴格保密，僅用於失蹤人口的協尋與辨識。新北警將持續運用科技與制度，以「不放棄任何一位市民」的信念，努力協助每個家庭找回失散的親人。