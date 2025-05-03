竹北風雨球場遭人惡意塗鴉　公所報案追究：這不是街頭藝術

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣竹北市博愛南路的星際籃球場，啟用未滿1年，就遭人惡意塗鴉，多處地坪損壞。竹北市公所表示，籃球場將在5日封場修繕，公所尊重藝術，但反對破壞公物，由於此次行為涉及違法，已報案處理，後續將依法追究責任。

▲籃球場地坪遭人惡意塗鴉。（圖／翻攝自Facebook／竹北市公所，下同。）

竹北星際籃球場是由竹北市公所打造的全台首座「星際風」特色風雨籃球場，去年6月17日正式啟用，沒想到啟用還沒滿1年，就發生「星際怪客入侵，恣意圖繪破壞球場地坪」的事件，只見球場的地坪被人畫上許多圖案，還有人留言稱場地超滑等等。

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▲竹北星際籃球場擁有3座風雨球場、1座露天球場。

對此，竹北市公所表示，博愛南路星際風雨球場近日遭人惡意塗鴉，地坪多處損壞，影響球友權益，公所決定在5月5日封場修繕一天。竹北市公所主秘陳家緯也直言，這樣的行為不是街頭藝術，而是破壞行為。

竹北市公所表明，公所尊重藝術，但反對破壞公物，由於此次行為涉及違法，已報案處理，後續除了將依法追究責任之外，也會研議是否在場地增設監視器，強化場域安全。

竹北市公所呼籲，目前正在規劃街頭藝術專區，讓民眾能在合法空間發展城市美學，希望大家共同守護公共設施，讓竹北更美好。